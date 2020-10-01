授勳2020｜特別嘉許應對新冠肺炎人士　建制唱歌KOL亦有份

今年的授勳名單今日（1日）出爐，今年由於新冠肺炎肆虐，名單內不時見到因為對抗新冠肺炎有功而上榜的人士，不少獲頒授榮譽勳章、行政長官社區服務變狀，或行政長官公共服務獎狀。 獲榮譽勳章人士包括工聯會北區區議員溫和達、曾與「黑超哥」合唱改詞撐警歌曲的建制派KOL、音樂人高松傑亦獲頒行政長官社區服務獎狀。

在榮譽勳章授勳名單，形容温和達（左）盡心竭力為北區服務，「並在 2019 冠狀病毒病疫情期間，積極參與抗疫活動，貢獻良多，現獲頒授榮譽勳章，以資表揚。」（資料圖片）

在榮譽勳章授勳名單，形容温和達盡心竭力為北區服務，「並在2019冠狀病毒病疫情期間，積極參與抗疫活動，貢獻良多，現獲頒授榮譽勳章，以資表揚。」名單指王敏珠在疫情期間積極籌集捐款及物資，並向弱勢社羣派發口罩及其他防疫用品，貢獻良多。麥錦輝則積極參與社會服務，致力推動現職及退休紀律部隊人員參與義務工作，例如應對2019冠狀病毒病疫情的工作，貢獻良多。

其他因為新冠肺炎疫情獲榮譽勳章的人士，還包括帶領強制家居檢疫系統電子手環開發工作的黃廣揚，監督「銅芯抗疫口罩」研發及生產的葛儀文，協助因疫情滯留在湖北省香港居民的謝俊明，以及被指盡心竭力為灣仔區服務，並在疫情期間，就制訂防疫措施提供專業意見的經民聯龐朝輝醫生。

帶領強制家居檢疫系統電子手環開發工作的黃廣揚，因新冠肺炎疫情獲榮譽勳章。（資料圖片/鄭子峰攝）

至於行政長官社區服務獎狀，亦有不少地區人士、建制派工作者獲獎。建制派KOL高松傑獲讚賞致力為九龍城區服務，並在應對2019冠狀病毒病疫情工作方面，貢獻甚多，特頒獎狀，以示嘉勉。他在疫情期間有參與派發捐贈口罩等工作，亦有呼籲市民參與普及社區檢測計劃。

民建聯觀塘區議員譚肇卓，則被指致力為觀塘區服務，並在應對2019冠狀病毒病疫情的工作方面，貢獻甚多，特頒獎狀。其他獲獎的建制地區人士還有荃灣的陳振中、北區曾勁聰等人，都被指在社區服務外，在應對2019冠狀病毒病疫情的工作方面，貢獻甚多。

此外，名單亦特別以4頁列出嘉獎人士，特別指名是在應對2019冠狀病毒病疫情的工作方面，貢獻良多，特頒獎狀，當中有不少醫生，亦有中醫、開發可水洗口罩的姚磊等。而因應對疫情獲行政長官公共服務獎狀的醫生、工程師等人士名單，更長達4頁半。