六旬雷伯月租1700居20餘呎劏房　後頸巨型脂肪瘤　公院手術等三年

房屋問題困擾港人，蝸居劏房環境惡劣非常人可想像。 團體「維修香港－關懷社區服務隊」近日在facebook發帖，分享探訪一名土瓜灣劏房戶的經歷。一名年約六旬多的雷伯伯，以每月1700元的租金，租住僅得20餘呎的空間，晚上甚至「搭橋」瞓馬桶。帖文一出，立刻引起社會關注，不少人主動捐贈物資、提供免費牙科服務等。不過，據團隊最新消息，雷伯伯後頸原來有一個巨型脂肪瘤，雖然未有生命危險，但如需要到公立醫院排期切除，可能要等約三年。

團體「維修香港－關懷社區服務隊」早前在facebook發文，分享早前探訪一名在土瓜灣的劏房戶，當事人便是六十多歲的雷伯伯（化名），多年前與家人離異，單靠少量儲蓄獨居，現靠綜緩、積蓄過活，生活拮据。帖文又提到，義工在推開木門一刻，便迎來一陣「霉」味，內面環境極為狹窄，堆滿很多雜物 ，更有不少蟑螂。

晚上睡覺要「搭橋」

團體指，室內僅得約2至3格地磚空間站立，一推門的右邊便是一個馬桶，形容「這個只有20餘呎長方型的所謂劏房，根本就是一整個廁所」，若伯伯睡覺時，只能將另一塊木板伸延，並蓋上馬桶 ， 猶如「搭橋」，以讓身體得以伸展。團體提到，雷伯伯每月需付上1700元租金，批評業主「喪盡天良」。

昨日有一名內科醫生上門為雷伯伯（化名）作初部診斷，認為頸後的瘤屬良性脂肪瘤。（維修香港－關懷社區服務隊facebook專頁）

帖文一出，引起社會熱議及各界關心，連日來有不少人聯絡團體，主動捐款、捐物資，及提供免費牙科服務等，團體前日再更新雷伯伯的近況，由於伯伯頸後有一個巨型腫瘤，期望可為他徵求免費醫療檢查服務，而昨日有一名內科醫生上門為其初部診斷，認為屬良性的脂肪瘤，未有生命危險，如需切除，可以到公立醫院輪候，時間約三年。