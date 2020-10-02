十一遊行｜兩網媒記者遭票控違限聚令　呂秉權：警前言不對後語

昨日（1日）是國慶及中秋節，銅鑼灣及多區亦有人聚集叫口號等，警方則拘捕逾60人。昨日亦是警方修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義後，首次有網民發起行動，香港記者協會昨派出數名觀察員，了解傳媒工作情況。 記協義務觀察員、香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，昨日警方在安全及無混亂的情況下，多次拉起封鎖線，對記者工作造成不便；而前線警員實際行為與高層所指的不同，情況不理想。他又指，有網媒兩名記者於封鎖區內被票控限聚令，但有警員曾表明只要出示記者證就可以離開，直指警方「前言不對後語」。

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呂秉權今日（2日）於港台節目「千禧年代」中指，昨日下午1時多起於銅鑼灣「SOGO」及百德新街逗留約三個多小時。他指，零星事件發生時，如警員截查及有市民叫口號時，記者與警員都有各自走位，形容「雙方都搵到工作空間」。

緊急情況拉起「橙帶」礙記者採訪

然而，在緊急情況下，警方便會拉起「橙帶」封鎖線，包圍市民及記者。呂指曾有一次在百德新街封鎖區中，警員要求記者出示記者證後離開，但即使是已在政府新聞處新聞發佈系統（GNMIS）登記的傳媒，亦須離開封鎖區，呂認為此舉影響記者採訪工作。

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另外，呂秉權表示網媒「紙光媒體」三名記者離開封鎖區時，有其中兩名被警方票控違反限聚令，在場警員指不信納其記者身份。呂其後向該兩名記者查詢，二人指已出示身份證及記者證，警員曾檢查機構是否已在GNMIS登記。呂秉權認為如二人違反限聚令，警方亦票控與二人一起聚集的人，直指警方「前言不對後」。在場警員僅回應如有後補證明，可通知警察公共關係科處理。

呂秉權續稱，昨日整體市民叫口號及行動狀態不激烈，認為警方多次拉封鎖區是不必要，形容「政策由高層至前線落實都有不同演繹」，情況不理想。至於昨日警員的態度則未見到有不友善或惡言相向情況。