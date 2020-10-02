新冠肺炎｜中環IFC日本餐廳「無二」廚師染疫　曾發燒上班五天

社會新聞
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本港疫情持續，衛生防護中心今日（2日）公布，新增7宗確診個案，包括兩宗感染源頭不明個案，其中一個案是中環國際金融中心「無二」任職廚師的33歲患者，他於本月25日發燒，29日最後上班，30日入院。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該廚師患者工作崗位煮要負責熟食，毋須要面對客人「切魚生」，估計食客感染風險機會不高，但由於該患者發燒後仍有上班，呼籲若有食客於23日之後曾去過「無二」，若感到不適，應盡早看醫生做檢測，無病徵的客人可電郵中心索取樣本樽作檢測。她續指，該患者上班時有戴口罩，但是食飯時或會除口罩，由於餐廳地方不大，故13位同事屬高危人士，已送檢疫中心。而「無二」須暫停營業14日。另外，該廚師居於軒尼詩道光裕樓。

另外一宗源頭不明個案為伊利沙伯醫院內科男護士，他居於深水埗位元樓，與家人同住，潛伏期無特別高危活動，於18日及20日曾去過朋友家食飯。醫院已分別為50個同事及50個病人做檢測，各有49位樣本呈陰性，另外仍等候兩個檢測樣本結果。另有6位同事列為緊密接觸者須檢疫，暫無初步確診個案。

10月2日，中環IFC日本餐廳「無二」的廚師確診新型肺炎，13名同事要檢疫。無二暫停營業。（余俊亮攝）

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▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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