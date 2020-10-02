新冠肺炎｜中環IFC日本餐廳「無二」廚師染疫　曾發燒上班五天

本港疫情持續，衛生防護中心今日（2日）公布，新增7宗確診個案，包括兩宗感染源頭不明個案，其中一個案是中環國際金融中心「無二」任職廚師的33歲患者，他於本月25日發燒，29日最後上班，30日入院。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該廚師患者工作崗位煮要負責熟食，毋須要面對客人「切魚生」，估計食客感染風險機會不高，但由於該患者發燒後仍有上班，呼籲若有食客於23日之後曾去過「無二」，若感到不適，應盡早看醫生做檢測，無病徵的客人可電郵中心索取樣本樽作檢測。她續指，該患者上班時有戴口罩，但是食飯時或會除口罩，由於餐廳地方不大，故13位同事屬高危人士，已送檢疫中心。而「無二」須暫停營業14日。另外，該廚師居於軒尼詩道光裕樓。