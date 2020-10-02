新冠肺炎｜姚思榮：度假型酒店中秋連假已爆滿　惟長遠轉型不健康

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，旅遊業及酒店等生意大受打擊，不少酒店轉型主打本地生意，推出「Staycation」優惠。旅遊界立法會議員姚思榮指，由中秋前一晚至10月3日期間，主力度假型酒店，如香港迪士尼樂園的酒店等已全部爆滿；不少國際品牌旗下的酒店亦有70%至80%入住率。 然而姚認為，目前轉型情況長遠而言不健康，只是「無辦法中嘅辦法」。他希望政府10月內可有限度通關，以及盡快推出健康碼，否則10月旅行社及酒店等或會出現裁員潮。

姚思榮認為酒店轉型長遠而言不健康，只是「無辦法中嘅辦法」。（資料圖片／余俊亮攝）

國際品牌酒店減價一半 預約率達七至八成

姚思榮今日於港台節目「千禧年代」中指，港人由1月起已「屈咗好耐」，今年中秋節有四日連假如「小陽春」，故不少度假酒店在中秋節前一晚至10月3日預約已「爆滿」。另外不少國際品牌酒店原本一晚房價要4,000至5,000元，但近日減價達一半，連假期預約率亦有70至80%；而市區的單幢酒店則僅有約40%預約率。

他形容酒店轉型接待本地客是「無辦法中的辦法」，而現時原本是「10.1黃金周」，以往酒店的房價會比平日高一半，現時卻是大減價，直指長遠而言不健康，只是希望「員工有工開、有營運資金」。他希望政府可在10月內有限度通關，「南下北上都可以取消14日嘅家居隔離」，以及盡快推出健康碼。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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冀粵、港、澳能先開健康碼 及後開通「旅遊氣泡」​



香港外遊旅行團代理商協會主席蘇子楊於同一節目中認為，要幫助旅遊業第一步是啟用健康碼，可在粵、港、澳先試行。第二則是開通「旅遊氣泡」（TRAVEL BUBBLE），但他認為如本港未能於粵、澳通關，則未能讓其他國家及地區亦有信心，「自己人都未搞掂仲同人傾」。

他又指，有消息指推出健康碼後檢測費用將介乎200至300元，蘇子楊認為市民一般覺得檢測費用約200元是可接受，認為屆時或要政府負責，「唔單係市場決定」。他又無奈指，原本這段時間是旅遊業的「小陽春」，但現時整個行業亦在水深火熱中。