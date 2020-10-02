新冠肺炎｜康文署球場解封　幾十年波牛到麥花臣踢波：唔踢唔舒服

本港受第三波疫情影響，不少康體設施關閉多時，康樂及文化事務署日前宣布，免費戶外隊際運動場地在今日（2日）重新開放。 《香港01》記者今日早上到麥花臣遊樂場的球場，已有不少市民到場踢波及打籃球。有市民表示，「街場」關閉多時，「梗係會（悶）啦，踢吓波，唔踢唔舒服嘛」，故得悉球場重開後，特意約友人前來，「一早八點幾落嚟」。

踢足球的市民彭先生（右）表示，對球場重開感高興，指老人家終於可以「出嚟行吓」。（曾凱欣攝）

早上十時，麥花臣遊樂場的球場內已有不少市民踢波及打籃球，絕大部份做運動的人都脫下口罩。

球場終於重開 彭生：一早八點幾落嚟​

其中踢足球的市民彭先生表示，對球場重開感高興，指老人家終於可以「出嚟行吓」。「街場」關閉多時，彭先生直言「梗係會（悶）啦，踢吓波，唔踢唔舒服嘛」，又透露自己已於麥花臣球場踢波數十年。但球場關閉期間，彭先生只好帶足球到京士柏山頂的草坡與朋友「踢吓」，故得悉球場重開後，特意約友人前來，「一早八點幾落嚟」。

除了大人，小朋友對球場重開亦同樣高興。與祖父一同到球場的李小朋友表示「好開心 」，「因為想踢波好耐 」，已經三個多月沒有踢足球，今日亦特意約了朋友前來。雖然運動期間沒有戴口罩，但他表示不擔心，認為疫情已好轉。中秋節剛過，被問到有何中秋願望，李小朋友就指「我嘅願望就係大家健健康康」。

與祖父一同到球場的李小朋友（右）表示「好開心 」，「因為想踢波好耐 」。（曾凱欣攝）

球場關多月冇運動 潘生：好耐冇郁個人都唔夠以前咁精神

到街場打籃球的潘先生透露，疫情前一星期會打籃球約三至四次，球場關閉後等了半年，「好開心（終於）有得用呢個球場」。他直言，球場關閉後「好耐冇做運動」，「啲肌肉冇鍛煉，瘦咗好多，好耐冇郁個人都唔夠以前咁精神」。疫情回落，他都表示「敢出街啲」，但亦會記得做運動前後「戴返口罩」。

重開免費戶外球場 部份設施繼續關閉

重開設施包括免費戶外隊際運動球場如足球場、籃球場、排球場、手球場等。康文署提醒，市民仍需注意及保持社交距離，於戶外康樂場地運動前及運動後須佩戴口罩，所有設施的觀眾席則繼續暫停開放。

部份康樂設施將繼續關閉，直至另外通知，包括公眾泳灘、燒烤場、室內兒童遊戲室及貝澳營地。