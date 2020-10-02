銅芯口罩｜市民下周一起可到郵局、公屋屋邨辦事處等300處索取

創新及科技局今日（2日）宣布，如市民尚未領取「銅芯抗疫口罩」，可於下周一（5日）起，至到本月31日期間，到全港郵政局索取。另外，房委會轄下的公共租住屋邨及房協轄下出租屋邨居民，亦可選擇到其屋邨辦事處索取，合共有逾300處地點。政府又提醒，市民索取時須向職員出示身份證正本，如從未曾領取口罩，可獲發兩個成人尺碼口罩，如以前已領過口罩，便只能獲派一個口罩。

創科局表示，市民在索取口罩時，須向郵政局或屋邨辦事處職員，出示其香港身份證正本，並不接受影印本，而職員會即時在電腦或手提裝置輸入市民身份證號碼。如確認從未曾獲取口罩，職員會派發兩個成人尺碼的銅芯口罩；如曾獲取一個口罩，職員便只會派發一個成人尺碼的銅芯口罩。局方又強調，郵政局或屋邨辦事處使用的電腦，及手提裝置不會儲存任何個人資料。

局方補充，如市民無法親身索取口罩，可授權他人在郵政局或屋邨辦事處代領，而每名獲授權人士每次可最多替兩名授權人代領口罩，如市民欲查詢「銅芯抗疫口罩」的資料或有其他疑問，包括領取點的詳細地址，可瀏覽「銅芯抗疫口罩」網頁，或致電熱線3142 2313或透過WhatsApp熱線9617 1823查詢。

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▼索取地點▼