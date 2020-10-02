中秋翌日東涌逼爆　雙人龍入大澳或坐纜車　市民：大概排一個鐘

今（2日）為十一國慶日、中秋節長假期第二日，有不少市民到郊外遊玩。中午時份，東涌一帶人頭湧湧，除了不少市民到東薈城購物，往大澳的11號巴士以及昂坪360纜車亦同樣大排長龍。有到昂坪360纜車的市民表示，預計紅日假期人流會較多，「知人多但唔知會有咁多，聽人講大概排一個鐘」。 適逢長假期因疫情無法去旅行，都有市民表示可惜，不過亦覺得「喺香港玩下」亦是不錯的選擇。

今（2日）為十一國慶日、中秋節長假期第二日，有不少市民到郊外遊玩。中午時份，東涌一帶人頭湧湧，除了不少市民到東薈城購物，往大澳的11號巴士以及昂坪360纜車亦同樣大排長龍。

昂坪360纜車需排一小時 余生：知人多但唔知會有咁多

日前昂坪360纜車因疫情關閉一段時間，適逢重開後首個長假期，中午時份已大排長龍，等候時間最少需要一小時。余先生與親戚一同到昂坪360乘搭纜車，他指，紅日假期都預計人流會比較多，「知人多但唔知會有咁多，聽人講大概排一個鐘」。雖然等候需時，但余先生指，「橫掂冇地方去，又唔可以出去外面（旅行）」，故打算繼續排隊。

疫情之下到人流較多的地方，余先生亦表示不太擔心，「咁多人都唔驚，我驚一個人（一個人驚）都冇用啦」。雖然長假期遇上疫情無法去旅行，但他表示「冇咩所謂，咩都順其自然」，又形容「有好多嘢唔可以強求」。

適逢長假帶小朋友搭纜車 陳生：睇吓山同大佛

陳先生夫婦和與小朋友一同到昂坪360纜車，他表示已排了半個小時，但一早已預料會人多，「都預咗，聽講有折」，又預計尚要排多半個小時。不過，他指因為長假期，希望與家人到郊外輕鬆一吓，加上小朋友從未搭過纜車，故打算帶仔仔「睇吓山同大佛」。仔仔亦表示「太攰」要爸爸揹，但亦覺得開心，想到昂坪360「玩吓」。

大澳巴士大排長龍 蔡小姐：預排多個幾兩個鐘

除了到昂坪360，到大澳的11號巴士站人流亦絡繹不絕。已經排了半小時的蔡小姐與友人打算到大澳遊玩，原本紅日假期亦預計會人多但「冇預（排）咁耐」，相信起碼還要排多一至兩小時，但她指「咁都嚟咗啦，放假嘛」，故打算繼續排隊。長假期無法去旅行，蔡小姐亦表示可惜，不過覺得可以「喺香港玩下，都未去過（大澳） 」。

第三波疫情爆發期間，有大澳居民於棚屋區一帶張貼「拒客」告示，蔡小姐擔心會影響當區居民，故會注意一下，但認為「難得放假都係想輕鬆玩吓」。中秋剛過，被問到有何中秋節願望，她就指希望「疫症快啲完」。

另外，排了一個小時的甘小姐指，沒有預計會這麼多人。友人陸小姐亦指，原本打算跟朋友到大東山行山，但由於排隊費時，擔心到大東山已太晚，故打算轉去大澳吃東西。