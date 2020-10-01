中秋｜明月掛夜空　處處見燈籠　市民：好在天氣好

本港新冠肺炎疫情有所緩和，中秋節為傳統佳節，不少市民仍無懼疫情前往西九文化區賞月。有市民感恩天公造美晚上有好天氣，並大讚西九文化區的風景優美，能一覽香港的夜景。亦有母親為小朋友安排好連假的玩樂行程表，更指「玩完之前同食飯之前，都會用酒精搓手液搓手。」

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10月1日晚上，有市民到土瓜灣一帶慶祝中秋節。（曾梓洋攝）

中秋節及國慶節假期首晚，夜空澄明，一掃昨日的黑雨壞天氣。西九文化區的草地上有約百名市民聚集一同賞月，除了燈籠、螢光棒等必備應節玩具外，亦有市民帶同帳篷、腳架、摺桌、吹氣椅、相機等享受大好假日。

帶同家人前來賞月的劉先生表示，已有一個多月沒有與兒女聚會，故今日在元朗的酒樓吃團圓飯後，觀察到天朗氣清，便駕車前來賞月。他指，昨日懸掛黑色暴雨警告，曾擔心今日的行程取消，幸好天公造美賜予好天氣。他更大讚西九文化區的風景優美，能一覽香港的夜景，雖然帶備了相機及腳架，但他笑指「可惜我冇咁嘅技術。」

就讀小六的劉小朋友與一家人包括妹妹、外婆、父母一同前來野餐吃壽司。他悠閒地坐在吹氣椅上表示，難得一連四日假期，母親已安排明日到啟德碼頭追月，後日到海灘燒烤。問到會否擔心病毒，他乖巧地指會與附近的人群隔開安全的距離，「近排疫情好咗啲，點都有少少擔心，玩完之前同食飯之前，都會用酒精搓手液搓手。」而他一旁的妹妹更指著天上的明月高呼：「好靚！」

而馮小姐帶同愛犬，與男朋友的家人前來賞月，直言「知呢度可以放狗先嚟。」她表示，為了方便擺放物品，以及舒適地享受環境才攜帶帳篷。她回想起去年中秋節工作忙碌，只能回家點蠟燭，故感到舒適及快樂，更盛讚今晚的天氣完美，「好涼爽，有風又冇落雨。月亮好清楚！冇乜雲遮住！」