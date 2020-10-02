特朗普確診｜體重240磅　醫生指肥胖屬高危　逾70歲死亡率高90倍

全球新冠肺炎疫情持續，美國總統特朗普（Donald Trump）及第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）今日（2日）證實確診。本港呼吸系統專科醫生梁子超表示，綜合全球多個國家的臨床數據，70歲以上長者患上新冠肺炎的死亡率約為4至5%。他又指，特朗普未有出現病徵，相信現階段仍是感染初期，需在未來數天觀察其病情演變，才能推測其嚴重性。 而美國疾控中心（CDC）的數據顯示，65至74歲的新冠肺炎患者，死亡率比18至29歲患者高出90倍。

特朗普屬中度肥胖



據美國有線電視新聞網（CNN）於今年6月報道，特朗普的年度體檢報吿顯示，他的體重達244磅，身高約1.91米；其BMI值達到30.3，屬於中度肥胖。他的血壓為121/79 mmHG，靜息心率為每分鐘63下，膽固醇達到健康標準，身體狀況良好。

本港呼吸系統專科醫生梁子超表示，綜合全球多個國家的臨床數據，70歲以上長者患上新冠肺炎的死亡率約為4至5%。但他強調，不同國家的情況有所不同，有關數據亦不包括無病徵、在家痊癒的患者，故他估計真實的死亡率應更低。

肥胖人士較容易出現免疫反應，例如炎症

梁子超解釋，長者的器官功能較弱，患上新冠肺炎便容易出現呼吸及其他器官衰竭；免疫反應亦會隨年齡增長較易失調，增加出現併發症及死亡風險。而肥胖則與新陳代謝機制有關，肥胖人士較容易出現免疫反應，例如炎症。

他續稱，特朗普未有出現病徵，相信現階段仍是感染初期，需在未來數天觀察其病情演變，才能推測其嚴重性；若他及早使用藥物治療，死亡的風險則進一步減低。

美國疾控中心的數據顯示，65至74歲的新冠肺炎患者，住院率比18至29歲患者高五倍，而死亡率更高出90倍。截至9月30日，美國已有超過41,000名65至74歲人士因新冠肺炎病逝。

本港九成確診死者是長者

回顧本港接近9個月的疫情，105名患者因新冠肺炎喪命，當中96名患者是65歲以上的長者，佔全部死者超過九成。絕大部份病逝者死於第三波疫情，當中7間老人院舍共有29人死亡。

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