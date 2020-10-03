新冠肺炎｜許樹昌稱個案短期難清零　籲市民注意：似特朗普咁就弊

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未止，近日亦出現多宗源頭不明個案。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（3日）指，過去一周有數宗源頭不明個案，反映疫情仍未受控，社區有隱形傳播鏈，呼籲市民要做好防疫措施；如市民有輕微不適可就醫院管理局門診取樣本樽檢測。 對於現時能否再放寬「限聚令」等防疫措施，許樹昌直言現時仍有隱形患者，而早前已放寬不少娛樂場所，認為要先觀察多一至兩星期，目前「似乎未係時間放寬至6人」。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

+ 9 + 9 + 9

許樹昌今日於商台節目《政經星期六》指，過去一周仍有數宗不明源頭個案，有病人或病徵輕微，甚至沒有病徵，故未必去看醫生，他呼籲市民要繼續做好防疫措施；如有輕微病徵都可利用醫管局門診的檢測服務，不用看醫生都可進行深喉唾液測試。他強調市民不須擔心「用人資源」，因計劃是希望找到隱形傳播鏈。

好似特朗普咁就弊啦

近日是長假期，不少市民都外出玩樂，郊外、商場等地方亦人頭湧湧。許樹昌稱明白公眾有「抗疫疲勞」，如他昨日（2日）到東涌亦見大量市民遊玩。他認為人多傳播風險較高，故市民要戴好口罩、注意手部衞生等個人防護措施，「好似特朗普咁就弊啦」。

許樹昌直言現時仍有隱形患者，而早前已放寬不少娛樂場所，認為要先觀察多一至兩星期，目前「似乎未係時間放寬至六人」。（資料圖片／盧翊銘攝）

要睇有無相關酒樓食肆爆

被問到現時能否放寬等防疫措施，許樹昌認為如現時放寬，恐再引起爆發；需要觀望在長假期後，會否出現社區爆發個案，「要睇有無相關酒樓食肆爆先」。他又估計，由於仍有隱形傳播鏈，本地確診個案短期內「清零」有困難。

對於美國總統特朗普確診，許樹昌料他現時病情屬輕微，「見佢仲上到直升機就知」。但新型肺炎惡化時間是在感染後第二個星期才開始，加上他年紀比較大，加上有肥胖問題，或會增加風險。