新冠肺炎｜中秋假期多區逼爆　張竹君：最快一周後反映傳播風險

本地第三波新冠肺炎疫情回穩，不過今日（2日）新增的7宗個案中，仍有2個屬無源頭本地個案。 昨日（1日）為國慶節及中秋節四日連假首日，多區出現人頭湧湧的情況，對於會否擔心長假期後，確診數字上升。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上指，相信現時社區仍有隱形個案，若多人外出、又有很多沒戴口罩的行為，或舉止親密，可能增加隱形傳播風險。

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衞生署今日公布新增7宗確診，累計個案總數是5105宗。新增個案中，有4宗屬輸入個案，餘下3宗個案則屬本地個案，包括伊利沙伯醫院男護士及國際金融中心（IFC）一期的日本餐廳「無二」廚師。



現時不少市民外出遊玩，被問及會否擔心長假期後，確診數字會出現上升趨勢，張竹君指，由於有潛伏期，目前確診宗數是反映一至兩星期前的情況，現時好多人出街、進行社交活動，需待一、兩星期後才反映到。她指，如多人外出，又有很多沒戴口罩的行為，或舉止親密，有機會增加隱形傳播，強調現時未找出所有隱形個案，相信社區仍存有不少隱形個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（余俊亮攝）

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