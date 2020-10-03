新冠肺炎｜將軍澳IVE男確診　曾訪尖沙咀酒吧　確診泰女同廈返工

本港今日錄得多一宗無源頭個案，個案編號為#5107，患者是一名22歲男子，他就讀將軍澳香港專業教育學院（李惠利），曾於9月23日到尖沙咀利就商業大廈一間酒吧消遺及唱K，另外亦曾與20多名同學一同食早餐。防護中心呼籲到過酒吧的客人要接受病毒測試，亦會向員工派樽。學校方面，2000多名師生亦將會接受病毒測試，兩名同學則列為密切接觸者，而學校亦要停課14日。

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個案#5107是一名22歲男子，他9月29日感不適，翌日到急症室求診，至今日確診。男子就讀香港專業教育學院IVE（李惠利），最後上課日為9月29日，防護中心將向同校的2000多師生進行病毒測試，另外男子曾與20多位同學一同進食早餐，學校則要停課14日。

男子在病毒僭伏期，曾與數名朋友到過尖沙咀利就商業大廈3樓的「China Secret」酒吧消遺，亦有唱過卡拉OK。防護中心會向員工派發深喉唾液樽，而到過的客人亦應該進行病毒測試。另外，男子則居住於沙田翠嶺山莊，防護中心則會向住戶派發深喉唾液樽。



防護中心繼續追查泰國滯港女子行蹤

《香港01》收到消息指，早前確診26歲泰國滯港女子（#5098），早尖沙咀利就商業大廈酒吧返工，張竹君指，正在追查，多謝記者提供資料。

個案#5107是一名22歲男子，他就讀香港專業教育學院IVE（李惠利），最後上課日為9月29日。 （資料圖片）

張竹君又指，因為#5098早前因語言不通問題難追蹤行蹤，但已經找尋警方協助及進行調查。現時，酒吧沒有出現初步確診的個案。而男子在潛伏期只有到過酒吧參加一次聚會，其餘時間多留在家中。雖然他曾經到學校上課，但張竹君相信他只留校半日，故風險並不大。



IVE李惠利分校及知專停課至10月13日

香港專業教育學院（IVE）李惠利分校及香港知專設計學院（HKDI）回應指，昨日（2日）獲悉學院一名就讀跨學科學系課程的學生確診，學生最後上課日期為9月29日，上課期間有配戴口罩。

學院因應衞生防護中心建議，暫停院校運作10月13日，並安排及加強校內的全面清潔及消毒工作。學院亦與衞生防護中心保持聯繫，知悉與確診者有緊密接觸的2名同學已獲安排檢疫， 而其他同班同學會接受醫學監測，學院並正跟進中心建議，安排向曾於9月29日回校之師生派發深喉唾液樣本收集瓶。學院亦已通知師生有關確診個案，以及相關課堂安排。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼