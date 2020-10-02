新冠肺炎｜長期病患獨居婦打破恐疫陰霾　由不敢出門變送飯義工

大半年來，本港新冠肺炎疫情反覆，第三波疫情安老院失守，死亡率急升。有六旬獨居長者坦言，患有長期病，疫情期間留家「避疫」，亦不敢看新聞：「唔想睇新聞，怕睇到今日有幾多個呀、有幾多個走，擔心會唔會我識嗰啲人都有呢？」 她其後獲社福機構支援，定期獲贈餸菜包，更由受惠者變成義工，為有需要人士送上餸菜包，期望為他人在疫情中送上溫暖。

不敢看新聞：怕睇到幾多個離世

今年63歲王女士是一名獨居長者，更患有長期病。 回望大半年疫情，她坦言常常不敢看新聞：「第一死我哋先，因為我哋長期病患......唔想睇新聞，怕睇到今日有幾多個呀，有幾多個走，擔心會唔會我識嗰啲人都有呢？」

因為擔心「中招」，她盡量減少外出，惟長期困在家中，又沒有傾訴對象，「我真係每一日自己咁坐喺度」，亦不敢去人來人往的街市。經社福機構支援下，她獲得食物援助「餸菜包」，免卻買餸之苦惱，有時更會將煮好的餸菜，與鄰居分享。

由於受惠於餸菜包計畫，王感受到「雪中送炭」的感覺，更主動成為義工參加計劃，將「餸菜包」上門派發予有需要人士，「能夠幫助別人就盡量幫，因為你永遠不會知道，有朝一日自己亦可能需要別人的幫助。」

「餸菜包」內有新鮮蔬菜和肉。（太古基金提供圖片）

明年推貧困家庭儲值卡購物計劃

太古集團慈善信託基金展開的全新社區項目「信望未來」計劃，支援社區中受疫情影響的弱勢社群，包括與聖雅各旗下的FOOD-CO平台合作，為有需要人士派發新鮮「餸菜包」，內有新鮮蔬菜和肉，讓有需要人士可繼續享有新鮮、有營養食物。

該基金公益事務總監陳婷婷表示，「信望未來」計劃將透過與多個團體合作，向最需要幫助的社群提供支援，給社區帶來即時及長期的正面影響。由9月下旬啟動最新項目，捐助港幣1,400萬元，除了續為五個地區 (深水埗、觀塘、油尖旺、中西區和東涌)的有需要人士上門派發新鮮「餸菜包」，也計劃於明年3月至12月，分別在三個地區 (荃灣、深水埗和天水圍)設立總共54個攤位，為貧困家庭提供儲值卡，讓他們可免費換取自選的食品和生活必需品，以減輕他們的財政負擔。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼