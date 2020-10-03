十大傑青｜曹蘊怡睹胞弟離世　吳家榮骨癌切腿　兩人克服傷痛從醫

國際青年商會香港總會今日公布第48屆「十大傑出青年選舉」結果。七名得獎者中有兩人為醫生，包括港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蕴怡，以及香港傷殘青年協會理事會主席吳家榮醫生。 曹蘊怡在7歲時目睹只有24周大的胞弟離世，自此立志成為兒科醫生，救活與弟弟同樣早產的嬰孩。 而在14歲確診骨癌，須切除左腳及接受12次化療的吳家榮，康復後以高考5A優秀成績入讀中文大學醫學院，畢業後返回曾接受治療的骨科部門任職，以過來人身份勉勵病童及家屬。

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經歷胞弟離世 曹蘊怡決定從醫 救活其他早產嬰兒



曹蘊怡不足7個月便出生，童年身體潺弱，讀書平平，至七歲時目睹只有24周大便出生的胞弟離世，令她決心長大後要成為醫生，救助其他早產嬰，「他只看了世界一眼，便離開了我們」。

曹蘊怡長大後成為兒科醫生，曾協助一名患先天性心臟病女童，克服了部分手術併發症，改善了視障問題，協助她重新走路。而她與團隊花數年，為八百多名兒童進行評估，制定全球華裔兒童常用的發展評估標準，希望盡力在兒童早期發展時準確評估，進行復康治療。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蘊怡當選十大傑青。（黃寶瑩攝）

遇挫折要改善自己、讓自己更快進步

個人能力有限，她直言最大挑戰，病童和他們的親人失去了意志和希望，身為母親，曹蘊怡明白父母無法陪伴寶寶正常成長及生活的傷痛，故積極將經驗分享予醫護同工，希望協助到更多有需要兒童。

她形容，最自豪的是成功協助有身體障礙的兒童融入社區，與家人快樂地生活：「只有社會共同的努力和支持，才可以令更多不幸的小朋友，重新融入社區，與家人快樂地生活，再次看到他們的笑容。」她同時勉勵大家「遇上挫折要改善自己，讓自己更快進步。」

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床助理教授曹蘊怡（右二）當選十大傑青。（黃寶瑩攝）

吳家榮：「我失去了一條腿，但我無放棄人生」

另一名傑青是吳家榮醫生，他在14歲時患上骨癌，須切除左腳，更要經歷12次化療。他憶述當年最無助時，主診醫生邀請了一名只比他年長兩至三年的骨癌康復女生鼓勵他，「短短半小時，她令我看到希望，是一枝強心針，令我有勇氣接受切除手術，更決心將來都要鼓勵其他病患。」

骨癌康復者吳家榮醫生當選十大傑青。（黃寶瑩攝）

高考5A佳績入中大醫學院 回骨科任醫生勉勵病童

吳家榮感激父母先後辭工，在病榻前照料他，陪伴他康復。在會考考獲8A、高考5A的他，入讀中大醫學院，畢業後更回到曾接受治療的骨科部門任職，除了以醫生身份給予意見，更以過來人身份鼓勵骨癌病人及家屬。

他形容，戰勝癌魔後當上醫生，與殘疾及傷健朋友一起奮鬥，最令他自豪，「我失去了一條腿，但我無放棄人生。」他希望自身的經歷，可以鼓勵身邊人勇敢面對困難及挑戰。面對世紀疫症，他形容新冠肺炎對各行業人士皆有影響，亦是全港人的挑戰，惟在無法得知疫情如何發展、威力有多大時，更應裝備自己、保護家人。