新冠肺炎｜區議員擔心有隱形群組爆發　曾收嫖客求助不敢公開行蹤

今日（3日）本港再多一宗源頭不明個案，確診22歲男子曾到尖沙咀利就商業大廈一間樓上酒吧消遺，據街坊指上址常有泰國女子出入，而酒吧名稱與同地址酒牌登記名稱不同。 有酒吧業人士指出，觀塘、紅磡、尖沙咀等地區的工廈或商廈有「私竇」營運，這類場所大多無申請酒牌或食肆牌照。有尖沙咀區議員指出，尖沙咀區內的性服務甚多，無論是集團式或是一樓一，平均每月都會收到至少一宗的相關投訴，他擔心萬一性服務行業有確診者，很容易便出現隱形的爆發群組，「有收過匿名求助，話光顧過性服務，然後姐仔有唔舒服，佢又唔敢公開講出嚟。」

居民報警情色酒吧 ​區議員：警方指「證據唔夠」

尖沙咀酒吧及夜店林立，尖沙咀中區議員賀卓軒坦言，其區內的赫德道、加連威老道、寶勒巷等有不少樓上酒吧，平均每個月錄得至少一宗酒吧嘈音、色情服務相關等的投訴，「有時啲居民會打嚟話民居大廈都有黃色事業，我哋都會上去跟進」，但大多居民求助前已經找過警察，卻遭警方以「證據唔夠」推搪，不了了之。



Party Rooｍ無牌賣酒

除了樓上酒吧、性服務等問題外，他亦發現有Party Rooｍ（派對房間）未有領酒牌賣酒等，但他無奈地指「我連埋同事等４個人，尖沙咀有幾百棟大廈，真係好難搵得晒，少上樓。」他過去曾就區內的色情服務要求警方調查，「加連威老道個啲大廈，有溝通過，咁佢哋都有佢哋自己嘅佈署」，但打擊或巡查的密度仍可以加強。

賀卓軒憂慮，若區內的性服務行業有確診者，很容易便出現隱形的爆發群組。他提及早於今年2月曾經收到一個匿名的求助，「他有家室，但有光顧過性服務，然後姐仔有唔舒服，佢又唔敢公開講出嚟，所以打畀我哋幫手。」

他其後到該人士提供的地址，上門尋找該名性服務提供者，但對方早已搬走，無法再追蹤其行蹤，也無法得知對方的健康狀況。他相信，相關的情況在尖沙咀經常發生，「如果衞生署、警察唔巡得緊啲，好易有爆發。」

尖沙咀中區議員賀卓軒對事件感憂慮。（姿料圖片 / 梁鵬威攝）

以Party Room作招倈使警方難以追查

酒吧業大聯盟召集人梁立仁表示，酒吧以外籍女子作招徠的情況在兩年前很盛行，經警方大力打擊後，不少負責人改以地下形式進行，在觀塘、紅磡、尖沙咀等地區的工廈或商廈營運「私竇」。他解釋，這類場所大多無申請酒牌或食肆牌照，「好似Party Room咁樣做」，使警方難以追查其真實用途。梁又說，有關負責人通常會為外籍女子提供宿舍，安排十多人住在一起。

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