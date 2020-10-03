東龍島人潮直擊｜50帳幕佈滿山頭　11男為一個理由冒違限聚令露營

四日國慶及中秋節長假期今日（3日）進入第三日，以往港人熱愛四處旅遊散心，但新冠肺炎各地實施防疫禁令，今年有不一樣的假日，不少市民選擇郊遊。在香港東面的東龍島一向為露營勝地，今早已有約50個營的營友正在耍樂，部分營內超過四個人，疑似違反限聚令。其中紀同學與約10名中學朋友正準備晚餐，問他會否擔心違反限聚令，他坦承有些「踩界」，「我哋原本一班同學去grad trip（畢業旅行），傾咗好多地方，最後邊度都去唔到。我覺得呢樣嘢好重要，一生人一次，所以淨係去露營都堅持想去。」 另外，東龍島上的漁護署屬下營地，現時因為疫情已經關閉，但不少市民仍前來一試入場，惟現場有兩名漁護署職員拉起封鎖線及勸喻市民離開，其中一名職員表示今早有大批市民聚集，現時已經離開超過八成，並會作出適當行動去處理。

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露營情侶想感受下郊區：來到才見人頭湧湧

10月初秋高氣爽，一向是郊遊、露營的好時間，今日早上在鯉魚門三家村碼頭，有長長人龍排隊坐船入東龍島，島上聚集不少一家大細、三五成群的市民行山、露營。

《香港01》記者今早到靠近海邊的平地，已見有約50個帳幕，不少營友正在耍樂，不亦樂乎。其中剛與男朋友度過兩日一夜的李小姐表示，長假期間不能外遊，希望到郊區感受一下假期氣氛，但來到現場才發現人頭湧湧，明白到跟不少市民一樣，假期需要放風、脱下口罩紓壓。她直言最想外出，「我當然想去旅行啦，我好想去日本，呢度一啲都唔似日本，好難幻想呢度係外國！」

由於營與營之間距離較為相近，眼前未有戴上口罩的李小姐說：「我已經比5月去露營嘅時候小心咗，離開呢個『家居』位置，去洗手間一定會戴口罩，而家都係小心啲好啲。」

昨晚抵埗營友驚見百個營：估唔到露營都有土地問題

一向喜歡到東龍島露營的陳先生與飼養的柴犬及女朋友前來渡過三日兩夜，他表示這個假期人特別多，昨晚到埗的他，目測有80個至100個營，形容十分誇張，「估唔到市區有擠迫情況，去西貢露營都會有土地問題。」他找了一個較為偏僻、近海的位置，希望跟其他人保持社交距離，「近中間位一邊太多人，真係好危險，我會同所有人保持距離小心啲。」

他指人多擠迫，垃圾也特別多，明白大部份人已經非常自律，將垃圾自己帶走，但的確會有一點影響環境衛生；洗手間及沖涼房的衛生情況反而令他擔心，「今晚分分鐘仲多人過噚日，沖涼都可能要輪到凌晨一點，但係冇得擔心衛生，就好似當作輪公廁，唔通要叔叔清潔咗先畀自己用咩？」他強調即使人多了，也不損他前來遊玩的心情。

露營少年：畢業旅行好重要，係一生人一次

一行11人少年於營地中間的一個「小客廳」並排而坐，恐有違反4人限聚令嫌疑。其中紀同學聞言即説：「我哋唔係唔知嘅！我哋原本一班同學去grad trip（畢業旅行），傾咗好多地方，最後邊度都去唔到。我個人上覺得，去畢業旅行好重要，係一生人一次，所以淨係去露營都堅持想去。」他們本擬到日本、韓國或台灣等地旅遊，疫情之下，根本不敢想明年能否可以出發，無可奈何下才決定留在香港露營，當作上了飛機到外地度假，「我哋點都希望可以去一次，但係真係唔知幾時啦！」

10月3日， 11名少年到東龍島露營，是他們認為一生人一次的畢業旅行。（廖雁雄攝）

另外，沿着海邊走約15分鐘，便會到達漁護署屬下營地，限聚令之下，有兩名漁護署職員在現場拉起「禁止進入」膠帶，封鎖現場，沿路亦勸喻未離開的市民。其中一名職員向記者表示，疫情之下，署方估計不少人會到四處露營耍樂，故此已派員到四處巡查，對違規的市民作出勸告或票控等適當做法，並説部份地區有市民的確被票控罰款，「今年去露營嘅人真係特別多，我哋會作出適當行動，其實你而家現場見到已經少咗八成人。」

路過的黎先生與太太突破「封鎖線」走到較入位置看風景，但即被勸進，他無奈地向記者說：「郊遊做運動已經係最健康，點解咁都唔畀我做，我入到嚟都係想睇風景啫，唔行山運動，又點會有健康，我哋已經冇得去旅行。」

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