確診泰女金馬倫道住處按摩院林立　租戶：不少泰妹夜間外出工作

本港新冠肺炎疫情持續，一名感染源頭不明的22歲男學生昨日（3日）確診，他曾在9月23日到過尖沙咀利就商業大廈China Secret酒吧。《香港01》接獲消息指，早前確診的26歲滯港泰國女子（第5098宗個案），涉嫌在同一間酒吧任職陪酒，更曾與十多人同住。 確診泰國女子居於區內一棟大廈內，《香港01》今日（4日）視察發現大廈有不少賓館及泰式按摩院，惟賓館大多重門深鎖，有按摩院職員稱不少泰籍女子聚居大廈內，晚上到區內「開工」，從事不同行業。

確診泰國女子居住於尖沙咀金馬倫道福僑大廈，《香港01》今日上午到現場視察，大廈樓高9層，一梯四伙，合共至少十間賓館、多間泰式按摩院、劏房單位等。

賓館內有操普通話人士傾談但未有應門，有按摩院職員透露，大廈不時有外籍人士出入，包括菲律賓人、泰國人、內地人等等，據她了解，不少泰國女子來港後入住上址，晚間外出工作，相信做陪酒亦不足為奇。記者指出大廈按摩院應門女子大多操普通話，職員即笑言：「呢度啲泰式按摩院好多都係大陸人。」

大廈環境衞生情況尚可接受，後樓梯有少量垃圾及雜物，部份樓層堆疊行李篋，早上時段甚少人出入。有居於上址的外籍人士稱，大廈不少劏房多人聚居居，得悉上址疑有確診個案後，強調自己不會與他人交談，所以不太擔心染疫。