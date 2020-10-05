新冠肺炎｜今增1無源頭個案　46歲女患者葵涌上班　居青衣藍澄灣

本港今日（5日）新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，有7宗輸入、4宗本地個案；而在4宗本地個案中，有2宗與輸入個案有關，1宗有源頭，餘下的1宗是本地無源頭個案。該宗無源頭個案編號5122，是一名46歲女子，與家人同住在青衣藍澄灣5座。報住地址同為青衣，令人擔心與昨日（4日）確診、27歲的泰裔家庭主婦（編號5111）有關連。 社區內仍有不明源頭個案，顯示尚未能截斷隱性患者傳描鏈，張竹君對此回應指，「有不同火種在社區，隨時會變咗火，追蹤就好似撲火，好難話未出現時搵到，保持社交距離，唔好引致一啲火。」

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本港今日（5日）新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，有7宗輸入、4宗本地個案；而在4宗本地個案中，有2宗與輸入個案有關，1宗有源頭，餘下的1宗是本地無源頭個案。

該宗無源頭個案編號5122，是一名46歲女子，與家人同住在青衣藍澄灣5座。報住地址同為青衣，令人擔心與昨日（4日）確診、27歲的泰裔家庭主婦（編號5111）有關連。該名主婦居於青衣長宏邨宏勇樓，過去14天的潛伏期內曾到訪長發廣場及青衣城。平日亦會到青衣長發街市及青衣城。今日衞生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上表示，暫未找到兩宗個案當中的關連。

對社區仍存在隱形傳播鏈，張竹君醫生表示：「有不同火種在社區，隨時會變咗火，追蹤就好似撲火，好難話未出現時搵到，保持社交距離，唔好引致一啲火。」（鄭子峰攝）

據衛生防護中心透露，今日確診的無源頭患者與家心同住在青甚藍澄灣5座，並在葵涌捷聯大廈上班。該患者在上月24日開始發病，有咳嗽。患者亦在9月27日（星期日）尖沙咀港威酒店食自助午餐，聲稱在夾食物時有佩戴口罩。但衛生防護中心表示會向港威酒店員工派發樣本瓶。她亦曾在上月28日到葵興九龍貿易中心的Super Sandwitch堂食三文治，同樣會向餐廳員工派樣本瓶。

該名女患者平日在葵涌捷聯大廈上班，公司一共有40名同事。張竹君醫生表示，衛生署會向該40名同事派發樣本瓶，惟其中有一名同事與患者坐得較近，為安全起見，會將該同事列為密切接觸者，並已送往檢疫中心進行檢疫。