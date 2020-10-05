新冠肺炎｜累計3泰女確診　揭青衣泰籍主婦誤報資訊　當局研起訴

本港今日（5日）新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，有7宗輸入、2宗與輸入個案有關、另有兩宗本地個案。其中一宗本地個案是38歲泰籍女子，她與5位泰國朋友一起住，其中一個同住的35歲女子初步確診，當局追查時發現，初步確診的女子與早前第5111號、27歲泰裔主婦曾見面，惟主婦當時報稱，朋友已離開泰國。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第5111號個案提供不正確資料，會研究患者有否違反第599D章《預防及控制疾病(披露資料)規例》，如有需要或會提起訴。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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本港新增11宗新型肺炎確診個案，當中7宗是輸入個案，2宗是輸入個案相關，另有2宗是本地個案。

其中一宗本地個案，第5123號個案患者是38歲泰籍女子，報稱3月中從泰國到港探望朋友，來港後與其他泰國朋友入住尖沙咀豪麗大廈，與5位人士一齊住，至10月2日知道有泰國外遊人士確診，因擔憂與另外2、3人搬往仕德福山景酒店。同住人士有3人獲安排檢疫，1人仍在尋找中。

這批同住的人士當中，有1名35歲女子初步確診，張竹君透露，患者在本港有家人，因家庭原因到豪麗大廈同住，10月2日轉往另一地方居住。

追查個案揭有患者提供不正確資料 或提起訴

當局追查此個案，發現初步確診患者與之前確診的第5111號個案一齊去過尖沙咀、旺角行街，惟第5111號個案早前報稱，曾與一名新來港泰籍朋友逛街，該朋友已離港。衞生防護中心其後向第5111號個案確認，得悉之前的資料有誤。張竹君稱，已找警方幫忙，將研究個案是否違反法例第599D章，需尋求法律意見，有需要會起訴。

根據法例，衞生主任或獲授權人員可要求某人提供攸關處理公共衞生緊急事態的資料，若明知而提供虛假或誤導性資料屬犯罪，一經定罪，可處第3級罰款（一萬元）及監禁6個月。

本港連續有數宗泰籍或泰裔人士確診，張竹君稱擔心在港泰國人或有聚會，已聯絡泰國總領事館尋求協助，會派樣本樽予領事館，由他們安排檢測。

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兩患者同晚到訪China Secret 當晚有兩顧客未尋獲

有關尖沙咀酒吧China Secret的調查，確診的IVE李惠利22歲男學生報稱9月23日到過該酒吧，張竹君稱，第5098號個案、26歲泰籍女子亦到過酒吧，相信是同一晚到訪，但對方記得不清晰，當晚酒吧有6檯顧客，大概有20名顧客，當中2名顧客仍未尋獲。

有消息指，部份泰裔或泰籍患者曾於China Secret工作，張竹君在記者會稱，無資料顯示，第5111號及5123號個案患者去過China Secret。

張竹君稱，有患者誤報資訊或涉違法，會研究需否起訴。（鄭子峰攝）

6人同機尼泊爾抵港後確診 尼泊爾航空被禁飛兩周

新增的7宗輸入個案，其中1人乘EK384，由印度經杜拜抵港，其餘6人均是乘坐RA4099，於10月3日由尼泊爾抵港。張竹君稱由於同班機逾5乘客確診，故引用法例第599H章，禁止尼泊爾航空的客機飛往本港兩周，禁令生效期由10月4日至10月17日。