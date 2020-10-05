新冠肺炎∣新增個案曾到酒店食自助餐　醫生：留意食物區人數情況

早前新冠肺炎稍為有緩和的趨勢，不少酒店都把握時機推出住宿計劃和恢復供應自助餐，很多家長便計劃與子女入住本地酒店遊玩。不過，近日疫情反復，本周再次爆出多宗本地感染個案，當中患者更曾到訪酒店進食自助餐，令家長擔心感染風險。想小朋友玩得安全又放心，就要做好防疫工夫。

本港今日（5日）新增11宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，有7宗輸入、2宗與輸入個案有關、另有兩宗本地個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增個案的一名患者於9月24日病發，有咳嗽病癥，事主聲稱夾食物時有戴口罩，當局會向港威員工派樣本瓶收樣本檢測，事主亦在9月28日到葵興九龍貿易中心吃三文治。

外出用餐時，醫生建議：

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享用自助餐前 按情況陪同小朋友取食物

兒科專科醫生陳欣永提醒，家長帶小朋友外出進餐時，在脫下口罩前及之後都要先用消毒酒精洗手。特別是計劃享用自助餐的家長，應按情況陪同小朋友拿取食物。「自助餐出去排隊攞食物要戴上口罩，盡量限制小朋友出去來回攞食物的次數。另外，家長要留意食物區人數的情況，如果太多人聚集就叫佢等少人啲再出去攞。」

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