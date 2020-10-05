九龍塘宣道小學教師遭取消教師資格　教育局：有計劃散播港獨信息

反修例風波以來，多名教師被指教學有問題。教育局今晚（5日）公布，經過深入調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊。當局認為該名教師「嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播『港獨』信息，這並不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位」，並指其不是一時疏忽，「而是有計劃的行為，而當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害」，成反修例風波以來首名被除牌的教師。 據了解，該名被取消註冊的教師來自九龍塘宣道小學。《大公報》於去年9月12日就網上流傳的消息報道該校一張「不能逾越的紅線」的工作紙，稱該小學有老師讓小五學生做一份討論「港獨」為題的工作紙，學生要先觀看香港電台2018年9月播出訪問前「香港民族黨」召集人陳浩天鼓吹「港獨」內容，再答寫「港獨」原因、「沒有了言論自由後果」等，更不許學生將教材帶回家。

據了解，九龍塘宣道小學一名教師被指在教材散播港獨訊息，被教育局取消教師資格。（網上圖片）

教育局已完成204宗教師投訴 僅三分一不成立

教育局表示，自去年6月至今年8月，教育局接獲247宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成調查204宗個案，其中73宗不成立。就成立的個案，教育局經調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊。

教育局認爲該名教師嚴重專業失德，「其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播『港獨』信息，這並不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位。」當局認為，該名教師在課堂散播「港獨」信息不是一時疏忽，而是有計劃的行為，「當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害。即使單從教學內容的深淺程度而言，亦絕對不適合小學生。為保障學生的利益、維護教師的專業及社會大衆對教學專業團隊的信任，教育局決定取消有關教師的註冊。」

宣道校長副校長監管不力被譴責 用同一教材教師遭警告​

教育局稱，有關教師在調查期間有足夠的申述機會，亦有尋求法律顧問的協助，局方在充分考慮其申述的內容後才作出決定。當局亦已就該校校長、副校長的監管不力，向他們發出譴責信。至於其他沒有考慮教學內容是否恰當，而使用該名教師的教案及材料教學的教師，教育局亦發出書面警告。

宣道小學校長李關美梅去年9月曾回覆《大公報》查詢，承認該份工作紙由生活教育課老師在去年3月所出，強調該份題目無計分，亦無標準答案。她解釋，出題原因是「當時有學生不理解陳浩天為何鼓吹『港獨』」，「因此老師藉此節目內容告訴學生關於言論自由的事」。

九龍塘宣道小學着學生做的工作紙有「港獨」及言論自由內容。（網上圖片）

教育局：被釘牌不能再擔任教師

教育局強調上述事件反映「無論案情有多複雜，調查有多費時，面對的法律挑戰和壓力有多大，教育局都一定會鍥而不捨，對教師涉嫌專業失德的個案嚴肅跟進到底」。對於查明嚴重失德的教師，教育局稱會依法作出取消註冊的決定，「以抽出害群之馬，維護教師專業的尊嚴，以及守護學生的學習利益。」

教育局強調，被取消註冊的教師不能再擔任教師；至於嚴重程度不至於取消註冊的個案，包括發出勸喻信、警告信或譴責信的個案，目的是提醒教師必須秉持專業操守，讓他們在校方密切監督和指導之下，有改正的機會，重新做一個稱職的老師，「但再犯者一定會被嚴懲，包括可能會被取消註冊。」

33名教師被譴責或書面警告 再犯會釘牌

另外，教育局已向21名教師發出譴責及12名教師發出書面警告，這些教師如再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊；教育局亦分別向19名教師發出書面勸喻，以及向18名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則；其餘當局初步認為有機會成立的個案，現正按既定程序處理，局方稱不排除稍後會有其他嚴重失德教師被取消教師註冊。

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+ 3 + 3 + 3

教育局稱，學校作為僱主亦就個案進行調查，並按校本機制作出懲處，例如，將有關教師停職、延遲其增薪日期、免去其科主任或副校長的職位等；學校積極加強監管工作，包括强化校本審核教材的機制。有部份教師離職。

教育局指，已在本年5月22日發出通告，提醒學校在聘請教師時可根據既定程序，向教育局申請將應徵者的教師註冊資料向學校發放，而教育局提供的資料會包括其教師註冊是否有效、申請教師註冊曾否被拒，曾否就教師註冊收到教育局發出的讉責信、警告信或勸喻信等。自發出通告至7月底，教育局收到約1,900宗申請，相比以往每年約130宗，大幅增加，相信有關措施有助學校聘用適當的人選，保障學生的福祉。