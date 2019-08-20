【逃犯條例】真道助理校長言論仇警　楊潤雄：研教師註冊做啲嘢

反修例風波持續超過兩個月，不斷發生警民衝突，將軍澳香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉，上月底在個人社交平台，上載涉咒罵警員子女的言論，教育局局長楊潤雄今日（20日）出席記者會時表示，認戴健暉言論「不合適」及「錯誤」，校方已就此作出調查，並向局方提交報告交代跟進行動。他指，戴作為註冊教師，局方會按學校報告評估他的專業操守，再決定「係佢註冊上係咪要做一啲嘢。」 據校內消息，截至今日（20日），戴健暉仍然在職。

有團體在本月2日到真道書院請願，要求校方將戴健暉革除或要求他辭職。（資料圖片）

楊潤雄：尚在評估戴健暉專業操守問題​

楊潤雄表示，戴健暉在網上言論「不合適」及「錯誤」，直指社會對教師品德要求高，教師一言一行需要好小心。楊指，知道戴曾就此道歉，校方亦已就事件作出調查，並向局方提交報告，交代一系列跟進行動。

根據《教育條例》，任何人士如在學校任教，必須為註冊教師。按照現有機制，如有教師干犯嚴重罪行或有嚴重失德的行為，教育局會取消其註冊教師資格。他指，戴作為註冊教師，局方會按學校報告，評估他的專業操守問題，目前尚未完成有關評估，但會就此考慮就其教師註冊「係咪要做一啲嘢」。

楊形容，這並非輕易的決定，需要小心考慮。他又指，教師與學校僱傭關係，知悉校方已表達不贊成教師網上言論。他續指，不評論校方對戴採取的跟進行動，認為適宜由校方向持份者作解釋。

真道書院：校董會一致接納報告

真道書院校監鍾嘉樂昨日在學校網頁發公告指，校董會已召開緊急會議，並按學校既有程序及規章，成立專責委員會嚴肅跟進，經調查後已向校董會提交報告，並獲一致接納，校方亦已將報告提交予教育局。

校方稱，戴在私人社交媒體貼文的言論有損各持份者對學校的專業形象，隨後被擷取、轉戴及公開後，更引起各界不安，重申表示深感遺憾，並予以譴責。

楊潤雄（中）表示，尚在評估戴健暉專業操守問題。（鄧穎琳攝）

戴社交網站發文咒罵警員子女

香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉上月底在個人社交網站，上載涉咒罵警員子女的言論，包括「祝福」警員的子女「過唔到7歲」、「死於非命」等。全國政協副主席梁振英隨即就事件向校方發出信函，要求革除戴的職務。教育局亦稱已收到投訴正在處理。另外，4個警察評議會職方協會發聲明，譴責戴的言論，要求真道書院及教育局嚴肅跟進，「將害群之馬摒棄於香港的學生之外。」戴其後發公開信向警務人員及大眾道歉，並已移除帖文及收回言論。