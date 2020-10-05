九龍塘宣道小學教師捲港獨教學遭釘牌　教聯指恰當　教協助上訴

反修例風波以來，首次有教師被除牌。教育局今晚（5日）公布，於本年9月下旬取消一名教師的註冊，該名男教師被指在校本教案、工作紙中，有計劃地散播「港獨」信息。據悉，這名教師在九龍塘宣道小學任教，終身不能再當教師。 教協晚上回應時指，教局的決定如「處以教育界極刑」，批評程序不公義，結果絕不合理，正協助該教師全力上訴；而教聯會則認為，是次事件嚴重，教育局的懲處恰當，惟期望局方公開更多資料，包括以何理據取消其教師註冊。

據了解，該名被取消註冊的教師來自九龍塘宣道小學。《大公報》去年9月曾報道，網上流傳一張來自該校的工作紙，題為「不能逾越的紅線」，當中有關「港獨」、「言論自由」等議題；該報道又指，老師曾要求學生不可帶該教材回家。



校長、副校長、使用同一教材教師受牽連



教育局表示，經深入調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師註冊。局方續指，該名教師「嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播『港獨』信息，這並不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位」，並指其不是一時疏忽，「而是有計劃的行為，而當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害」，成反修例風波以來首名被除牌的教師。



局方又指，已就該校校長、副校長的「監管不力」，向他們發出譴責信；至於其他沒有考慮教學內容是否恰當，而使用該名教師的教案及材料教學的教師，教育局亦發出書面警告。

立法會教育界議員葉建源批評要校長及副校長「連坐」處分。（資料圖片）

教協：處以教育界極刑 程序不公義



教協回應指，一直跟進有關個案，認為教局決定取消該教師註冊，如同「處以教育界極刑」，批評程序不公義，結果絕不合理，正協助該教師上訴。對於教育局指老師有計劃地散播港獨信息，教協認為完全不符實，又指局方在沒認真聽取答辯的情況下，單方作出判決，並向學校校長、老師分別發出譴責信和書面警告，是「恫嚇學校管理層的卑劣行為」。

教協又斥，教育局未能做好公正公平的調查工作，反而諉過於教育界及個別教師，過程中黑箱作業，予以強烈譴責。

立法會教育界議員、教協副會長葉建源指連校長和副校長都受處分，是「連坐」做法，令到教育界更加擔心、更加自我審查。

教聯會主席黃錦良認為懲處恰當。（資料圖片）

​教聯會：期望局方公開更多資料



教聯會主席黃錦良認為，自社會事件發生後，不少教師在個人社交平台發表鼓吹仇恨、暴力的言論，雖然做法有違專業，但仍只停留於「言論層面」。黃認為，是次涉事教師是有計劃地，將個人政見、「港獨」信息帶入教材，形容事情「相當嚴重」，對學生做成一定傷害，對教育界中少數的「害群之馬」應有嚴厲懲處。



黃認為教育局取消有關教師註冊的決定恰當，惟期望局方可公開進一步調查詳情，包括以何理據「DQ」，以釋除疑慮，「如果唔係老師之間可能都會擔心。」