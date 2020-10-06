旺角昨多區水浸　渠務署稱集水渠被堵塞　區議員質疑因地盤泥沙

昨日（5日）是長假期後首個工作天，暴雨下多區出現水浸﹑交通意外情況，造成道路擠塞。旺角區議員朱江瑋今日（6日）在港台節目《千禧年代》表示，昨日旺角不少地方出現嚴重水浸，甚至有大廈大堂都有水浸入，他懷疑是加多利山上的地盤工程的泥沙堵塞集水渠，另外他說有當區居民指，重整路面時以石屎取代地磚，暴雨時難以去水。 對於外界質疑是地磚之間空隙以膠水封閉致水浸，渠務署土地排水部工程師劉勝昌在同一個節目表示，昨日水浸主要是因為降水量較大，加上有水渠被堵塞難以去水導致，與地面物料無關。

渠務署土地排水部工程師劉勝昌表示昨日水浸主要是因為降水量較大，加上有水渠被堵塞難以去水導致，與地面物料無關。（網上截圖）

渠務署土地排水部工程師劉勝昌指出，昨日地區性大雨，8點34分時渠務處已經收到通知，9時20分左右前往水浸嚴重處解決。他表示，當時疏通集水渠時，發現有不少垃圾及黃泥水堵塞。他說，一般去水要依靠地勢將雨水引入集水渠，與地面物料無關。他說昨日旺角地區水浸一方面是因為雨勢較大，超過70mm，另外就是集水渠被堵塞導致。至於是否與加多利山上的地盤有關，仍需要調查。

朱江瑋指昨日旺角多處水浸嚴重，如快富街與洗衣街交界處，以及亞皆老街與砵蘭街交界處。他說收到當區居民消息，不少沿途大廈的大堂都有水浸，深的地方水深已至小腿過半處。他質疑，天文台為何中秋前未能預告水浸消息，以及懷疑是加多利山上的地盤工程的泥沙堵塞集水渠，另外他說有當區居民指，重整路面時以石屎取代地磚，暴雨時難以去水。