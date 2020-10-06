宣道小學教師遭釘牌　校方發聲明：老師已離職　確保校園政治中立

教育局昨（5日）公布，於本年9月下旬取消一名教師的註冊，指涉事男教師在校本教案、工作紙中，有計劃地散播「港獨」信息。 該名教師在九龍塘宣道小學任教，按懲處機制終身不能再當教師。 校方今早（6日）發聲明指，涉事老師已經離職，不便作回應；校方需盡力確保校園保持政治中立，為孩子提供適切的教育。

宣道小學發聲明，感謝各位對學校的關心。校方指，涉事老師已經離職，因為涉及其個人資料，故不便作回應。學校以傳福音為使命，盡力確保校園保持政治中立，為孩子提供適切的教育，以達致全人發展。

《大公報》去年9月曾報道，網上流傳一張來自九龍塘宣道小學的工作紙，題為「不能逾越的紅線」，當中涉及「港獨」、「言論自由」等議題；該報道又指，老師曾要求學生不可帶該教材回家。

教育局昨日表示，經深入調查及紀律程序後，於本年9月下旬取消一名教師註冊。該名教師「嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播『港獨』信息，這並不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位」，並指其不是一時疏忽，「而是有計劃的行為，而當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害」，成反修例風波以來首名被除牌的教師。

局方又指，已就該校校長、副校長的「監管不力」，向他們發出譴責信；至於其他沒有考慮教學內容是否恰當，而使用該名教師的教案及材料教學的教師，教育局亦發出書面警告。