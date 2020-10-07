居屋2020｜截至5時超額認購31.6倍　申請者為安樂窩轉多次工儲錢

今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位。 今期居屋將於今日（7日）晚上7時截止申請。房委會表示，截至下午5時，連同網上申請及親身交表，累計收到23萬份居屋申請，暫超額認購31.6倍。由於距離截止申請尚有2小時，料實際數字會更多。 有市民到樂富房委會客務中心即場填表及交表。19歲的羅先生首次抽居屋，由於居住環境擠逼，渴望有私人空間，自15歲起工作，一心儲錢置業「從小想有個安樂窩」。

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房委會指，在網上申請方面，截至下午5時，累計收到約 189,000份居屋和101,000份白居二申請。至於樂富的香港房屋委員會客務中心，則收到約共41,000份居屋或白居二申請表。

此外，房委會累計派出約共61,000份申請表，當中約13,000份是綠表，另有48,000份是白表或白居二申請表。

入夜後，仍陸續有市民到場交表及即時填表，於截止前5分鐘有一名女士奔進客務中心內交表。一家四口租住私樓單位的高先生，由於記錯截止日期，於最後一小時到場交表。他稱，租金佔收入約四分一，負擔不輕，希望購置居屋可改善生活環境。不過，他指由於申請者眾多，沒有太大信心會抽中，若有幸抽中，會考慮粉嶺山麗苑，方便他於深圳工作。

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為儲錢轉多份工 包括洗碗、救生員

羅先生首次抽居屋，現時一家四口居於逸東邨約300平方呎公屋，需要與胞弟同住一個房間。他形容居住環境狹窄，甚至連轉身換衫都有困難。他稱，自15歲起開始工作，一心為儲錢置業，現時儲到十多萬元，「從小想有個安樂窩。」

為儲錢，他更曾轉換多份職業，包括洗碗、救生員等。他以一人申請居屋，知道過往較難抽中，坦言沒有信心，「抽唔到就算，可能考慮下平嘅私人樓。」

申請者：應該機會較大

18歲的張先生同樣首次抽居屋，他稱現時一家五口居於彩明苑三房單位，要與弟弟同住一個房間，放置雙層碌架床後幾乎沒有空間溫習。他稱，從網上知道1000名申請者中只有2個人中，沒有太大信心會抽中，但稱會下年再抽，「好過冇，都係200幾蚊。」他稱心儀鑽石山啟翔苑，認為粉嶺皇后山不太吸引，若有幸抽中家人會協助供樓。

蘇太太今年第四次抽居屋，現時一家三口租住沙田600平方呎單位，抽居屋「為囝囝將來諗」，「住嘅地方係香港好頭痛。」她稱今年申請者人數較少，加上伙數多，認為機會較大。

翻查資料，上次居屋推售6個屋苑，以市價59折發售，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，當時共收到30.9萬份申請，超額認購62.4倍，破歷年紀錄，即約64人爭一單位。

立法會房屋事務委員會主席柯創盛指出，居屋申請人多以中低收入的「打工仔」為主，經濟實力較弱，在整體經濟及就業前景不明朗下，市民置業心態趨向謹慎，故今期居屋申請沒有過去般熱烈是預期之內。但他指出，20多萬的申請，從任何角度看也是「大數目」，顯示市民對資助置業有龐大的「剛需」，期望當局加大力度拓展土地及增建居屋。

根據新定價，鑽石山啟翔苑的平均售價介乎218萬元至 489萬元，平均每呎售8919元；至於售價最低的為粉嶺山麗苑，最平只需要117萬元即可上車，該屋苑最終售價介乎117萬元至259萬元，平均每呎售5184元。至於馬鞍山錦駿苑的最終平均售價為189萬元至387萬元，平均每呎售7414元；而沙田彩禾苑最終平均售價介乎241 萬元至465 萬元，平均呎價為7191元。