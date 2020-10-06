居屋2020｜周三截止申請　暫超額認購25倍　最後衝刺注意事項

今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位。 經過接近四星期後，今期居屋將於明日（7日）晚上7時截止申請。房委會表示，截止周二（6日）下午五時，連同網上申請及親身交表，累計收到19.2萬份申請，暫超額認購25倍。 《香港01》整理申請注意事項，打算「最後衝刺」的申請者可留意。

▼即睇今期新居屋▼

+ 29 + 29 + 29

因應疫情，今期居屋申請日期延至由9月10日開始，並於10月7日截止。房委會提到，涉及申報資產要注意的申請截止日期之前24 個月改為2018年10月8日至2020年10月7日、僱員薪金證明書需要申報的收入為04/2020至09/2020，及在過去一年內，即由10/2019 至 09/2020內該僱員收取的其他收入。申請者亦要注意，收入計算日期亦有改變。

延伸閱讀：

今期居屋白表一人申請者的每月入息限額為3.3萬元，而資產限額則為85萬元。而白表二人或以上的家庭申請者，每月入息限額為6.6萬元，而資產限額則為170萬元。

白表申請者如選擇郵寄或親身遞交，申請期內要(i)填妥的申請表之紙本正本，(ii) 申請者及名列申請表內家庭成員的身份證明文件副本；及(iii)繳付申請費港幣250元的劃線支票或銀行本票(抬頭人為「香港房屋委員會」)，郵寄或遞交至居屋銷售小組。若同時申請本銷售計劃及「白表居屋第二市場計劃2020」，申請費共港幣410元。申請表在指定申請日期以外或不依照指定方式遞交恕不受理。

▼白表申請表格▼

綠表申請者需要為房委會轄下公共租住房屋的住戶，或香港房屋協會轄下甲類出租屋邨的住戶，或持有由房屋署或 市區重建局發出有效《綠表資格證明書-祇適用於出售居者有其屋計劃單位》的人士，或持有由房屋署簽發有效《保 證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員，或房委會「長者租金津貼計劃」的受惠者。

綠表申請者須於申請期內把(i)填妥的申請表之紙本正本，(ii)申請者及名列申請表內家庭成員的身份證明文件副本；(iii)繳付申請費港幣250元的劃線支票或銀行本票，抬頭人為「香港房屋委員會」或(iv)《綠表資格證明書 - 祇適用於出售居者有其屋計劃單位》或《保證書》正本，按下列方式遞交。申請表在指定申請日期以外或不依照指定方式遞交恕不受理。

綠表申請者可交到所屬公屋屋邨辦事處或分區租約事務管理處；若為持有有效《綠表資格證明書 - 祇適用於出售居者有其屋計劃單位》的申請者，可郵寄或於辦公時間內送交居屋銷售小組。若為持有由房屋署簽發有效《保證書》的房屋署屋宇事務助理職系人員，則可把填妥的申請表連同繳付申請費的劃線支票或銀行本票及《保證書》正本，於辦公時間內送交其現居部門宿舍所屬的屋邨辦事處或租約事務管理處。

若為「長者租金津貼計劃」的受惠者，可把填妥的申請表連同繳付申請費的劃線支票或銀行本票，於辦公時間內送交九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台申請分組「長者租金津貼計劃」專責小組。

▼綠表申請表格▼

翻查資料，上次居屋推售6個屋苑，以市價59折發售，包括何文田冠德苑、長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，當時共收到30.9萬份申請，超額認購62.4倍，破歷年紀錄，即約64人爭一單位。