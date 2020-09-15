居屋2020｜房委會調整至六折發售　啟翔苑樓王降至只售489萬

新一期居屋推售4個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、粉嶺皇后山山麗苑、馬鞍山錦駿苑及火炭彩禾苑，涉及7,047個單位。申請者從9月10日起可於網上遞交申請，或到房委會樂富客務中心交表。 房委會今日（15日）宣布，因應非業主住戶家庭入息中位數下調，今期居屋的最終折扣率改為市價六折出售，當中鑽石山啟翔苑的售價介乎218萬元至489萬元，即原定售513萬元的樓王單位，減價24萬元，減價約4.7%，而平均售價最低的粉嶺山麗苑，最平117萬元即可上車。

+ 30 + 30 + 30

延伸閱讀：

居屋2020｜鑽石山啟翔苑設開放式單位 向街單位設隔聲鰭或礙景觀

居屋2020｜火炭彩禾苑或望墳 業主負責斜坡保養 大單位三房兩廁

居屋2020｜馬鞍山錦駿苑吐露港景料被擋 少量開放式單位設露台

居屋2020｜鑽石山啟翔苑設開放式單位 向街單位設隔聲鰭或礙景觀

居屋2020｜火炭彩禾苑或望墳 業主負責斜坡保養 大單位三房兩廁

居屋2020｜馬鞍山錦駿苑吐露港景料被擋 少量開放式單位設露台

居屋2020｜四屋苑間隔首曝光 馬鞍山錦駿苑有露台 彩禾苑設套廁

居屋2020｜房委會委員料再「減價」 推算或低至五七折發售

居屋2020｜一文看清啟翔苑 錦駿苑 彩禾苑 山麗苑位置環境

居屋2020｜新居屋9月10日接受申請 明年1月攪珠 6月揀樓

居屋2020｜房委會上載網上交表示範 綠白表申請流程逐步看

居屋2020｜網上申請攻略 設儲存表格功能 切勿填錯電郵地址

居屋2020｜9月10日接受申請 圖解申請注意事項、重點

居屋2020｜9月10日接受申請 10月7日截止 解構綠白表申請資格

房委會早前已預告，以市價六三折定價的居屋售價，只屬於「臨時折扣率」，並於今日公布今期居屋最終折扣率為市價六折，因為2020年4月至6月非業主住戶每月入息中位數，相比同年1月至3月的數字下調約5%，房委會按既有定價機制，將平均售價相比臨時平均售價下調約5%。

平均售價下調約5%

根據新定價，鑽石山啟翔苑的平均售價介乎218萬元至 489萬元，以鑽石山啟翔苑「樓王」計算，單位原定售513萬元，在調整折扣後，售價最貴降至489 萬元 ，即不用500萬元即可購置「樓王」單位。啟翔苑平均每呎售8919元；至於售價最低的為粉嶺山麗苑，最平只需要117萬元即可上車，該屋苑最終售價介乎117萬元至259萬元，平均每呎售5184元。

至於馬鞍山錦駿苑的最終平均售價為189萬元至387萬元，平均每呎售7414元；而沙田彩禾苑最終平均售價介乎241 萬元至465 萬元，平均呎價為7191元。

根據早前房委會所定的臨時折扣率，鑽石山啟翔苑售價為229萬元至513萬元，平均呎價為9365元；沙田彩禾苑售價為253萬元至489萬元，平均呎價為7550元；，馬鞍山錦駿苑售價為199萬元至406萬元，平均每呎售7784元；粉嶺山麗苑售價為123萬元至489萬元，平均每呎售5443元。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉認為，將居屋調至六折是好事，最貴的單位不超過500萬元，使價格更貼近實際的負擔能力。他又指，今次居屋的申請期較長，加上有新價格調整，料能刺激申請宗數，或有機會衝破30萬宗申請，「可能競爭大咗，大家講運數嘅機會就要再大啲。」

今期推售的四個新建居屋項目包括鑽石山啟翔苑、沙田彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，合共7,047個單位。現時已接受申請，申請日期為2020年9月10日早上8時正至10月7日晚上7時正。