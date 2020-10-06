指沖洗發霉龜苓膏屬自導自演　海天堂告前股東誹謗　索償1.3億

有傳媒於2013年報道海天堂職員疑沖洗發霉龜苓膏出售，海天堂稱事件為前股東蔡國強自導自演，意圖損害海天堂的聲譽，令自己獲益，於是控告他誹謗，要求索償損失達1.3億元，案件今（6日）於高等法院開審，海天堂一方案情指，蔡國強曾威脅海天堂創辦人吳耀明，要與他合作，否則會「撳掣」。而吳耀明今供稱，雖然龜苓膏沒冷藏容易發霉，但他承認當年將龜苓膏由粉嶺倉運至全港分店的貨車沒冷凍設備，而2013前發霉龜苓膏為經常發生的問題。

原告為海天堂有限公司，被告為蔡國強。

原告一方指 事件是被告自導自演

原告一方的開案陳詞指，事件涉《蘋果日報》在2013年9月刊登有關海天堂龜苓膏發霉的報道，內容顯示有海天堂職員在店內，用海綿洗刷及沖洗發霉龜苓膏，並表示會再蒸熱龜苓膏出售。

原告稱，報道中的事件由被告自導自演，所謂的爆料人就是被告，他與《蘋果日報》記者及員工林日紅對事件知情，而林是受指使示範洗霉菌的過程。原告指，有關過程並非海天堂慣常做法，質疑蘋果記者為何不再到店內就事件詢問回應。

原告指，多份會議紀錄顯示被告曾出席內部會議，但從未提出發霉問題，質疑他曾投訴送貨工人態度不佳。若真有此事，為何從未在會議提出。

指被告威脅海天堂創辦人吳耀明 否則「撳掣」

原告續指，被告本在海天堂中負責推廣及開新鋪，在報道刊出前約三個月離開海天堂，另起爐灶，而他與創辦人吳耀明的電話對話顯示，被告曾威脅吳要與他合作，否則會「撳掣」，摧毀海天堂的聲譽。

原告強調，海天堂從未指示員工清洗發霉龜苓膏，有關事件作假，被告意圖摧毀海天堂聲譽，所以自導自演事件，令自己的新店獲益。

被告蔡國強。(李慧娜攝)

曾與被告合作 與內地開分店

海天堂創辦人吳耀明今出庭作供，並稱與被告於2004年在內地合作開設部分海天堂分店，被告佔三成股權，吳佔七成，後來因堂姪及堂弟加入，股權有所變動，被告在2012年每月獲60至70萬分紅。

吳又指，海天堂於2000年開始由內地惠州廠房製作龜苓膏，然後由設冷凍櫃的貨車運到香港位於粉嶺的貨倉，再每日早上送至全港各分店出售。

承認於2013前 有發霉龜苓膏

吳承認，龜苓膏沒有防腐劑，若不冷藏容易發霉，惟運送龜苓膏至全港分店的貨車沒冷凍設施。他解釋，細件裝龜苓膏分為「低溫」及「常溫」，「常溫」龜苓膏不需冷藏，而即使貨車沒冷凍設施，但貨車內「冷氣開好大」，他又稱此事後已使用有冷凍櫃的貨車運送龜苓膏。

對於《蘋果日報》有報道指，龜苓膏被放置粉嶺貨倉外，受到陽光照射20分鐘才搬上貨車，吳解釋有關貨物或只是回收的空盅，內裡沒有龜苓膏，一般而言，運貨工人從冷凍庫拿龜苓膏，便會立刻送上車。

被問到2013前發霉龜苓膏是否一個經常發生的問題，吳直認「無防腐劑嘅產品，喺有。」

案件編號：HCA1755/2013