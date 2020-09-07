龍蟠苑法團被告誹謗　多次拒一蚊和解方案　小業主埋單近270萬

法團原是成立來處理屋苑或大廈事務，更有監管管理處的職責。但若因部分委員行為招來官司，當中需要負擔的責任是落在他們自身，還是整個屋苑的業主需共同承擔？位於黃大仙的龍蟠苑在2014年時曾因管理委員會一個決定致惹上官非，敗訴下最終由可接受「一蚊和解」方案，變成要賠償近270萬，這筆款項竟要由龍蟠苑A至F座的小業主共同承擔。

龍蟠苑被告誹謗，事情圍繞近六年，約在2020年結案，業主要賠償近270萬。（曾鳳婷攝）

2014年6月，龍蟠苑法團在屋苑各處張貼通告，甚至把通告投入業主信箱。通告內容則是影射時任區議員、現黃大仙龍星區議員譚香文「搞風搞雨，破壞屋苑安寧」。譚在得悉事件後嘗試和法團溝通，希望能把通告撤去，惟溝通不果，事後法團亦沒有把通告撤去。由於通告內容用字嚴重影響譚個人聲譽，故譚唯有入稟法庭控告龍蟠苑法團誹謗，希望令管理委員會停止其行為。譚香文表示，對於要入稟法庭這個決定感到十分無奈，「若然他們敗訴，龍蟠苑小業主便要承擔所有訟費及賠償。」

譚香文提「一蚊和解」方案屢被拒

據悉，譚香文於2014年9月入稟控告法團誹謗，但隨即向法團提出和解，法團卻拒絕道歉。在正式提告前夕（即2015年1月27日），譚再度提出和解。一開始譚要求對方道歉和撤回兩張通告，其後只需要對方撤銷，不用道歉，譚香文指：「其實我也不需要他們（法團）向我道歉，我只要求撤回那兩張通告」，但在提出「一蚊和解」方案後，事情並未能完美落幕。法團沒有接受和解，不肯接受譚的方案。在同年2015年3月10日，業主就事件聯署，希望召開特別大會，提出不要以屋苑基金付訟費。惟法團在同年5月14日以業主聯署不足5％及議程不成立為由，拒絕召開會議。

2014年，龍蟠苑法團在屋苑各處張貼通告，影射時任區議員、現黃大仙龍星區議員譚香文「搞風搞雨，破壞屋苑安寧」。（曾鳳婷攝）

時任法團主席張家友：若接受和解，代表認錯

同年6月28日，有更多業主參與聯署，成功召開業主大會。據悉，會上其中一個議題為討論應否撤回通告，以節省業主開支。惟當是時任法團主席張家友則指出，若接受和解，即代表認錯，並表示原告人（即譚香文）可以就此不停追討，最終業主可能要支付逾千萬費用。在場的法團律師則指出，即使要打官司，費用只是在30至40萬元的範圍,，並於大會過程中，無視部分業主接受「一蚊和解」方案的意向，直接跳過議程，不作任何回應。

在2017年3月15日，屋苑代表再次召開業主大會，會議其中一項內容為動議撤銷通告及銷案，並接受和解方案，但當時的法團主持並沒有對此作出表決，就把議程略過。法團當時指因他們並非原告人，所以並不可以撤銷案件。到正式上庭（即2017年末），譚香文再次提出希望以「一蚊和解」解決事情，惟對方依舊不從，最終事件需要放上法庭進行裁決。

張家友曾是2003年區議會選舉時，譚的對手助選團隊成員，譚香文認為當時法團拒絕和解原因，與時任法團主席張家友有關。最終，誹謗案件以譚香文一方勝訴落幕，法團敗訴需要承擔所有訟費及兩份通告的賠償，合共近270萬元。譚香文勝訴後，對小業主需要負上支付賠償的責任，同樣感到十分遺憾。她認為法團原則上是令屋苑管理做得更好，是管理內務而非外務，又認為過往法團做法越權有問題，當初強行不接受和解，如同否定業主的決定權，最終令龍蟠苑小業主蒙受損失。

小業主有感法團誤導

龍蟠苑業主之一俞先生直言對法團說法感到十分不合理，「開會你問他，他會告訴你和解的話，對方仍有追究權利，可以要求賠償。但在正常常識下，和解即是無事，又怎會要再賠償？」他認為這個說法有誤導成份，十分不合理。而且，他和一眾業主是在部份街坊討論之下，才得知被告誹謗一事，其後和一眾業主，在業主大會中質問法團才揭發事件。「我不明白為什麼會把事情弄成這樣，在我們問法團，卻沒有得到回應。在業主大會上，許多事情像是被通知，然後就通過。」

龍蟠苑業主之一俞先生（左）直言對法團說法感到十分不合理，「開會你問他，他會告訴你和解的話，對方仍有追究權利，可以要求賠償。但在正常常識下，和解即是無事，又怎會要再賠償？」（曾鳳婷攝）

另一位業主翁先生則認為法團失職，才會發生小業主無辜埋單事件，「法團原應以業主利益最大化，應該接受令業主損害最少的方案。」他認為當時譚提出「一蚊和解」，也只是象徵式，讓他們有一個財務上的責任，撤回通告便可銷案，因為已滿足對方的要求，可以終止審訊。惟法團並未及時撤回，更於2017年年底在譚提出和解時，再次拒絕，更恐嚇譚指會反告她，最終使案件被加判，多出一項「加害賠償金」，故認為法團15名委員應就事件承擔。他又強調法團是以不當意圖，發表虛假消息，令業主損失，「因為他們明知通告上的內容是假，依舊發佈出來。」又在明知原告人不會付訟費下誤導業主，聲稱若譚沒有錢把官司打下去而撤回，那所有的訟費將會由她支付。

律師指事件難以追究 只能上訴

律師梁永鏗認為事情難以追究，「因為法團本來就有權力去處理這類型事件」。他又以上市公司董事和股東，比喻法團和業主的關係，「例如公司做投資決定時，股東也只是獲通知。不過若涉及一些重大決定，例如賣股份，便要和股東開大會投票決定。一間公司每一年有賺和無賺一樣，有賺就有錢分，無賺便可能要倒貼。」他續指，「而在打官司上，有贏有輸，法團有諮詢律師下，對打官司或是和解有決定權。就算有個別業主不同意也沒用，更無須由業主大會通過程序。」故法團若最終決定打官司，「如果嬴就無事，對方給訟費，如果輸了就要一起承擔賠償。若輸了不想賠，也只有上訴這一個辦法。不過若最終還是輸了，也是要賠。」