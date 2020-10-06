美孚九華徑新村3寮屋戶　遭業主入稟要求遷出

美孚九華徑新村3名寮屋居民，被指與遠東酒店實業旗下兩間公司簽訂使用協議，租用該地段的建築物，並放棄申請逆權侵佔的權利。合約訂明一旦政府發出拆卸命令，便會終止協議，兩公司昨（5日）入稟區域法院，指今年初收到拆卸令，惟3名居民未有遷出。原告要求居民交還建築物，若未能如期遷出，公司有權拆除建築物。

原告為荔園遊樂花園有限公司及Cornhill Enterprises，分3宗案件控告寮屋居民何麗、杜文慧及謝耀庄。

原告指若收到政府的拆卸令 與被告合約立即終止

入稟狀指，原告為九華徑3幅地段的註冊業主，去年11月及今年1月先後與3名被告簽約，對方以每年500至600元的費用，使用涉事地段上的建築物2年。條款列明，如原告收到政府的拆卸令，合約便立即終止，被告須交還建築物。

入稟狀續指，政府今年1月向原告表示涉案地段的搭建物違反政府地契，須糾正拆除。原告曾向被告出律師信，稱協議已即時終止，要求對方在一周內交吉，惟被告未有理會。

原告現要求3名被告交還建築物空置管有權，並就霸佔地段賠償；如法庭頒令兩周後，被告仍未能交吉，原告便可收回建築物、拆卸及丟棄內裏的物品。原告又向法庭申請禁制令，拒讓被告踏入相關地段或放置任何物品。

案件編號：DCCJ5332-34/2020