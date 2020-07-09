牛池灣村、竹園聯合村寮屋區料可建2700伙　最快明年凍結登記

去年《施政報告》公布，計劃收回九龍東3個寮屋區，包括茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村，以發展公營房屋。 發展局早前向區議會提交文件，透露牛池灣村和竹園聯合村可提供的公營房屋單位，初步估算有2,700伙，預計最快明年進行凍結登記。而牛池灣村內的歷史建築「萬佛堂」，亦獲古蹟辦初步建議原址保留。

牛池灣村是政府計劃動用《收回土地條例》收回的三個寮屋區之一。（梁煥敏攝）

發局局表示，牛池灣村和竹園聯合村的顧問研究，已於今年初開展。研究範圍合共約 2.9 公頃，目標在2021年完成研究。

當局初步估算，若以較高的發展密度推展兩個項目，料可提供2,700伙公營房屋。不過，實際單位數目、地積比率及人口數字等發展參數， 須有待可行性研究完成後才可確定。至於「政府、機構或社區」設施，當局表示會盡量透過「一地多用」模式落實。

竹園聯合村寮屋區是政府另一擬收回建屋目標。（鄺曉斌攝）

擬原址保留「萬佛堂」

發展局表示，牛池灣村和竹園聯合村歷史悠久，在制定發展方案時，大原則是在可行的情況下，盡量原址保留獲古諮會評級的歷史建築。

在牛池灣村內，有2011年獲古諮會評為三級歷史建築的「萬佛堂」 ，古蹟辦初步建議原址保留 ，但具體建議需待評估完成才能敲定；竹園聯合村內區並沒有獲評級的歷史建築。

2011年獲古諮會評為三級歷史建築的「萬佛堂」 ，古蹟辦初步建議原址保留。（區議會文件）

最快2021/22年凍結登記

發展局指，當完成牛池灣村和竹園聯合村的研究後，將會展開地區諮詢及相關大綱圖的改劃程序，其後會申請工程撥款，並按機制開始收地、清拆及基建工程。按現時研究進度，料最快2021/22年凍結登記，如過程順利，會爭取於2025年開展工程。

發展局又表示，當疫情緩和，將向寮屋戶和業務經營者講解，介紹研究及發展程序，以及政府補償及安置安排。