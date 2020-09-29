九華徑村寮屋戶疑遭滋擾逼遷　村民婆婆住所被拆剩地板

美孚九華徑新村為市區僅存寮屋區之一，近日面臨收地及清拆問題。去年，有寮屋戶與遠東酒店實業旗下公司簽署使用協議，惟近日以地政總署要求清拆為由，終止協議，要求他們7日內遷離。 受影響村民早前收到通知，執達吏會在今日（29日）到涉事地段進行第一次收地。有居民稱當收地通知發出後，每日都提心吊膽，亦開始有陌生人在村內進出，甚為滋擾，甚至有婆婆的住所遭人拆剩地板。土地持有人遠東酒店實業則指收地安排屬合情、合理及合法。地政總署則回應指，事件屬私人地段業權人與佔用人的民事糾紛，署方不會介入。

美孚九華徑村位置鄰近荔園遊樂場舊址，村內寮屋林立，土地業權混雜政府及遠東酒店實業及荔園遊樂花園，去年土地持有人和村內寮屋戶簽署使用協議，容許寮屋戶暫時繼續使用物業。惟其後卻收到律師信，指地政總署就該物業已發出拆卸令，需要在7天內遷離。協助受影響村民的立法會議員朱凱廸指，早前致電西九龍法院後獲悉，執達主任今日不會入村，但暫未知下次入村日期。

今日（29日）早上，一眾受影響的寮屋戶與立法會議員朱凱廸（右）集合在村口，抗議土地持有人逼遷。他們要求土地持有人遵守承諾，在其簽署使用協議期限前都不逼遷。（梁鵬威攝）

今日（29日）早上，一眾受影響的寮屋戶與立法會議員朱凱廸集合在村口，抗議土地持有人逼遷。他們要求土地持有人遵守承諾，在其簽署使用協議期限前都不逼遷，讓他們有足夠的時間找地方搬離，他們同時希望和土地持有人協商收地安置村民問題。據悉，現時村內約有20至30戶寮屋戶受到收地影響。

黃婆婆是其中一名受影響的寮屋戶，她已居住在村內數十年。兩星期前，她指自己下班後，如常回到住所，豈料發現住所被封住，令她無法回家，只能坐在附近路邊至半夜。其後黃婆婆曾嘗試返回住所，惟該處依舊被封。她憶述當時拆卸其住所的人向她說，只會提供兩天時間讓她搬走財物。黃婆婆住處現址已被拆卸，空空如也，只剩下瓷磚地板。

不明人士晚上在村內打鼓

另一名受影響村民鐘女士則指，早在她父親那一代已住在九華徑村。至去年和土地持有人簽署使用協議後，她便發現村內開始有陌生人出入，並常常在村內巡視，今年5、6月時更為頻密，「令人很害怕，他們會住在村內的鐵皮屋，曾經試過在晚上打鼓」。她亦表示受到這些陌生人影響，令她精神長期處於緊張狀態。

無力在外租屋 促政府提供安置安排

Andy（化名）亦是受影響村民之一，他在九華徑新村居住了十多年。他指土地持有人在簽署協議前，曾口頭承諾不會遷拆住所以及會安排安置方案。惟在簽約不久後，對方便開始進行收地。由於在協議上，村民需要承認遠東酒店實業為該地業主，故他們並不能進行任何逆權侵佔行動。

現時，Andy歸家的路已被鐵絲網封住，他難以直接跨過鐵絲網，需要繞道而行方可到達居所。他更試過被中電及水務署告知將終止其合約，事後他才發現，是土地持有人以地主身份作終止合約申請。Andy對事件感到無奈，直言自己是低收入人士難以在外租屋，「外面住屋非常昂貴，負擔不起」。他指如地方最終需要拆卸，也希望政府能協助安置受影響的寮屋戶。

立法會議員朱凱廸表示，村內寮屋戶均和土地持有人簽下2至4年不等的協議，但在協議中卻提出，若政府拆卸地方，其協議便告取消。不久，村民的住所就開始被地政總署發出拆卸令，協議亦隨即取消。他形容事件為「騙案」，他指過往數個月，村民也受到不同程度的滋擾，有些村民逼不得已情況下已搬走。因協議中提及村民同意遠東酒店實業為唯一合法業主，故他們喪失訴訟權利。若最後地方被收回，一些村民或要到寶田臨時收容中心暫住。

朱凱廸形容協議事件為「騙案」。（梁鵬威攝）

遠東酒店實業澄清：沒使用任何威逼或滋擾行為逼遷

《香港01》就事件向遠東酒店實業查詢，遠東酒店實業回覆指，公司並沒有與任何人士簽訂任何租約供他們長久居住之用，而公司在九華徑擁有多塊土地，但有關土地被不知名者非法侵佔，故此公司身為業主，有絕對權力取回被不法分子侵佔的土地。遠東酒店實業又指，公司有關取回被非法侵用土地的行為受香港法律保障。在取回土地後，既因為有若干人士表示未能及時找到新居所，並且要求公司暫淮他們有條件使用若干土地，在考慮人道原因，公司因此與若干人士簽訂使用協議，其中條件包括要被使用人在地政總署發出清拆令時，便會終止使用協議，並遷出有關被使用土地，讓公司遵守香港法律。

就地政總署曾經發出清拆令，被使用人均知道命令存在（而有關命令均張貼於土地多眼處及出入囗及於田土廳登記），故此有關使用土地安排是供被使用者短暫之用，而非租約或長期居住使用安排，不容許被使用人長期居住該被使用土地。而有關的條件，被使用人均清楚明白，並且簽名作實，被使用人不可反口，或輸打贏要。

業主稱安排合情合理合法

遠東酒店實業又指，茲因為地政總署再發出清拆令，公司因此按使用協議發出通知予被使用人終止使用協議，在使用協議被終止後，被使用人無權在被使用土地逗留。因為部份被使用人拒絕搬出，公司在高等法院採取法律行動，並且獲頒勝訴令及安排法庭執達吏安排收回土地。另外，部分被終止人自願交回土地，及搬離有關土地，故此公司在取回土地後更換門鎖；另外再與被使用人簽訂協議有關搬遷土地財物最後限期及安排，期間該土地使用限制安排。上述安排均屬合情、合理及合法。公司嚴正澄清並沒有使用任何威逼或滋擾行為逼遷，而清拆潛建物工作均在被使用人搬離被使用土地才進行，以符合清拆令要求。

遠東酒店實業強調，在土地以噴漆劃界是按法庭執達吏要求，以清楚標示其所擁有的地界，以便執達吏按法庭收地令的執行工作，重申沒有進行電話滋擾非法侵佔人等滋擾行為。而建築鐵絲網只是保護其他土地免受非法侵佔人非法侵佔或使用。業主又指，沒有找不識字的長者簽任何協議，一切已簽的使用協議均是被使用人清楚內容，及自願公平對等下簽署，並沒有取巧或公平顯失的情況出現。

地政總署：屬民事糾紛，署方不會介入

《香港01》亦就事件向地政總署查詢，地政總署回覆指，根據紀錄，荃灣葵青地政處（地政處）多次接獲有關九華徑新村非法搭建構築物的投訴。經調查後，發現有私人農地建有未經批准的構築物，違反地契條款。部分已登記的寮屋有非法擴建，毗鄰政府土地亦有被非法佔用。地政處於2015年向業權人發出警告信，要求事涉私人土地業權人於限期內糾正違契情況。由於業權人沒有在限期前清拆有關違契構築物，地政處已將警告信送交土地註冊處註冊，即俗稱「釘契」，個案於2019年9月轉交本署轄下特別行動專責組（專責組）繼續跟進。

署方又指，由於違契情況持續，專責組於今年1月再次發出警告信提醒私人地段業權人盡快糾正違契情況，否則會採取執行契約條款行動，包括考慮重收有關土地。專責組同時將有關警告信實地張貼。就非法佔用政府土地部分，專責組於今年6月完成相關土地管制行動，包括拆除非法閘門及圍板、豎立政府土地告示牌及圍封部分政府土地，以防再被非法佔用。署方強調行動並不涉及任何收地發展計劃，查詢提及的清拆令為私人地段業權人向法庭申請的清拆命令，屬私人地段業權人與佔用人的民事糾紛，地政總署不會介入。