抗疫專家福田敬二不獲港大公共衞生學院續約　消息：不符頂尖要求

政府抗疫專家、香港大學公共衞生學院院長福田敬二不獲港大續約，任職短短5年的他將於2021年12月離任。 據悉，續約申請原已通過校內的學術審核，惟最終被校長張翔否決。消息指，張翔認為，該職位應聘用學術成就屬國際頂尖的學者，惟福田在學術表現未符「頂尖」要求，故否決其續約申請。 有港大人士形容，福田敬二的離任是學院的損失，亦有抗疫專家盛讚，福田敬二在公共衛生政策上有豐富經驗及廣闊視野。 《香港01》已向港大醫學院查詢，正等候回覆。

據悉抗疫專家、港大公共衞生學院院長福田敬二不獲續約。（資料圖片）

福田敬二自2016年加入香港大學公共衞生學院任院長一職，他之前曾出任世界衛生組織的重要職務，包括世衛助理總幹事、衛生安全助理總幹事、以及抗微生物藥物耐藥性總幹事高級顧問。自新型肺炎於本港爆發以來，獲政府委任為抗疫專家組成員之一，為抗疫策略提供意見。

福田敬二在學術表現未符「頂尖」要求

消息指，福田敬二的院長任期原定2021年12月屆滿，其續約申請據悉已通過港大的學術評審程序，惟最終被港大校長張翔否決，未知原因，港大醫學院將展開全球招聘。據了解，香港大學的學術審批委員會認為福田的行政表現理想，故通過其續約申請，不過，最終被校長張翔否決。消息指，張翔認為，該職位應聘用學術成就屬國際頂尖的學者，惟福田在學術表現未符「頂尖」要求，故否決其續約申請。

有港大人士對其未獲續約感驚訝，形容福田敬二的離任是學院的損失；同屬抗疫專家組的中大呼吸系統科講座教授許樹昌則認為，福田敬二的實戰經驗豐富，公共衛生視野廣，在今次本港疫情中給予不少建言。消息人士估計，張翔素來着重學術表現，而福田敬二則是擁有出色的行政能力，面面俱圓，今次事件顯示校方會認為假如某教授學術研究及創新不足，就難以長留港大。

《香港01》已向港大醫學院查詢有關詳情，正等候回覆。

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