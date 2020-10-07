新冠肺炎｜酒店業工會指Staycation有20人聚房內　許樹昌：應規管

第三波新型肺炎疫情似步入尾聲，惟近日未明源頭個案再現。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（7日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，要視乎有無爆發再決定是否要收緊防疫措施。 近期不少港人選擇去本地酒店「Staycation」一解旅行癮，惟有酒店房近期成為「派對空間」，香港酒店工會主席徐考澧今日在港台節目《千禧年代》指出，曾最多有超過20人在一間房內，認為應該立例規管。許樹昌則指，政府需要特別考量酒店房間設上限，納入四人限聚令範圍。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

許樹昌關注本港近10日有13宗源頭未明個案，單日最多有3宗，情況令人關注。近日再有確診者曾光顧酒吧，許樹昌指，樓上酒吧較難巡查監管，但是否需要再收緊營運規定，要再觀察有無群組爆發，否則對酒吧業界不公平。許樹昌認為，現時酒吧的傳播風險已較第二波疫情低，因現時已不設現場表演，他呼籲客人聊天時須戴口罩，酒吧要確保空氣流通。

建議規管酒店房人數上限

有新人聯署促政府放寬婚禮賓客人數，許樹昌認為，喜事與白事不同，因為前者如果除下口罩拍照，會有傳播風險，亦並非每個人都有正確戴口罩，即使是仿傚上鏡藝人戴透明口罩，但保護效力其實很低。另外，近期流行本地酒店「Staycation」(宅度假)，有酒店房成為派對空間，許樹昌指，政府需要特別考量酒店房間設上限，如納入四人限聚令範圍。

酒店業工會認同規管︰曾逾20人聚房內

徐考澧指出，近來酒店預訂增多，曾遇有超過20人聚集同一間房內，酒店因為無外地生意，通常默許不會制止。他說，酒店會對預訂房間的二人量度體溫，其餘人士則睜一隻眼、閉一隻眼，亦未必巡房。徐認為酒店屬於密閉空間，屬高風險，對多人聚集感到擔心，但目前尚未有酒店群組，市民大眾不以為意，認為當局若擔心爆發，應立法監管。

酒吧業︰憂再迫停業 願配合防疫措施

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，會呼籲業界守秩序，推動《抗疫承諾約章》，呼籲市民盡量配合，被問到酒吧出現新確診個案，有無心理準備再關閉酒吧，他表示，現時仍爭取放寬營業多兩小時，但擔心政府再收緊甚至關閉酒吧，今年酒吧業已封101天，即全年近三分一時間，認為最重要政府與業界溝通，業界願意配合及加強措施，包括即使要求客人穿著保護衣亦願意。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼