新冠肺炎｜迦密主恩中學發通告指有學生確診　需停面授課堂兩日

迦密主恩中學向家長發通告公布，學校有一名學生確診新型冠狀病毒肺炎，今明兩日需暫停面授課堂兩日，將改為網上授課，校舍會全面清潔及消毒。 另外，網上通訊群組有傳，保良局顏寶鈴書院一名中一級學生初步確診，學校職員接獲查詢時稱至今早仍未有證實確診的個案，學校運作如常，但確認有學生留醫，未來數日需接受測試。

迦密主恩中學發通告，校方於昨晚（6日）獲悉，該校一名學生確診新型冠狀病毒肺炎，校方按教育局及衞生防護中心的指示，今明兩日停止面授課堂及校內活動，以全面清潔消毒校舍，部份時間將改為網上授課。

記者致電學校查詢有關個案時，接線員工稱，已發通告通知家長，不便透露確診學生所就讀的班級。

保良局顏寶鈴書院家長瘋傳有學生中招 學校：仍未證實確診

另一間學校亦疑有確診個案，有網上通訊群組對話顯示，保良局顏寶鈴書院一名中一級學生初步確診新型肺炎，記者致電學校查詢，有校方人員透露，從家長獲知的消息，至今早仍未有證實確診的個案，但該員工拒答是否有學生初步確診，僅稱有學生目前留醫，未來幾日需進一步做測試。

校方人員又透露學校今日仍如常運作，未有停課，有任何新安排將待有確診個案之後再公布。

保良局顏寶鈴書院疑有學生初步確診新型肺炎。（Google地圖截圖）

保良局蔡繼有：有學生胞姊曾初確 二次檢測「陽轉陰」

而保良局蔡繼有學校亦發通告指，一名學生的胞姊昨日初步確診新型肺炎，惟最新第二次檢測結果初步為陰性，該學生需自我隔離及接受檢測，待有陰性結果才可回校。校方一度建議改為網上授課，惟衞生防護中心指懷疑確診者並非學校的學生，暫無需要網上授課。

據了解，上述學生的胞姊，正是就讀保良局顏寶鈴書院的中一級學生。

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