海天堂告前股東誹謗案　吳耀明承認內地分店被投訴　龜苓膏有刀片

海天堂稱前股東蔡國強設局，讓傳媒拍攝海天堂職員沖洗發霉龜苓膏出售，於是控告他誹謗，要求索償損失達1.3億元，案件今（7日）續。海天堂創辯人吳耀明繼續作供，蔡國強一方指出海天堂內地分店曾被客人投訴，包括龜苓膏內有蟲、刀片、川貝枇杷蜜有玻璃碎、核桃糊發臭，吳同意。

海天堂創辯人吳耀明今繼續作供，他堅稱不會出售發霉龜苓膏，若龜苓膏變質，應要銷毀，他稱曾口頭向員工指示如何處理發霉龜苓膏。

海天堂創辯人吳耀明指要講良心 法官問如何監察員工也要有良心

吳昨日承認在2013年前龜苓膏發霉為常見問題，被問到若一車送往分店龜苓膏中，只有數盅發霉，如何得知同批其他龜苓膏沒問題，他解釋「新鮮食品呢，目測無問題就無問題」，若龜苓膏變質會變酸出現異味，應會察覺得到。

吳稱，雖然銷毀變質龜苓膏，金錢損失在所難免，但要講良心。被法官問到如何監察員工也要有良心，他稱若龜苓膏變壞，員工仍出售，他們亦會惹上麻煩。

否認曾著員工「唔好大嘥，沖到就沖」

被告方指出，海天堂內部曾討論發霉事件，又著員工「唔好大嘥，沖到就沖」，但吳不同意說法。對於被告當年自立門戶，吳直言當年認為他「無良心」。

被告方再指出，海天堂內地分店曾被客人投訴，包括龜苓膏內有蟲、川貝枇杷蜜有玻璃碎、核桃糊發臭，吳同意。被告更指出龜苓膏內被發現有刀片，吳也承認，但稱當時公司很緊張，立即與主管人員開會及進行培訓。

案件編號：HCA1755/2013