廉署起訴銅鑼灣皇冠假日酒店前工程總監　收工程公司東主回佣20萬

廉政公署周二(6日)落案起訴銅鑼灣皇冠假日酒店前工程總監，他涉嫌收取工程承辦商東主非法回佣逾20萬元，以協助對方取得總值超過130萬元的酒店冷氣工程及維修保養定期合約。 二人將於周五（9日）在東區裁判法院答辯。

兩名被告分別為43歲的香港銅鑼灣皇冠假日酒店前工程總監范家智，及46歲的順盈工程維修有限公司東主黃文健。案發於2018年7月27日至2019年6月10日，范家智當時為皇冠假日酒店的工程總監，負責監督皇冠假日酒店所有工程、以及向該酒店推薦承辦商和批簽承辦商進行的工程；而黃文健為順盈的東主，並經范家智介紹，成為皇冠假日酒店的冷氣系統維修承辦商。

非法回佣以取得共7份工程訂單

范家智當時為皇冠假日酒店處理7份鮮風櫃或冷/暖風櫃維修及更換工程訂單，總值逾47.3萬元，並處理一份逾84萬元的酒店冷氣維修保養定期合約。二人涉嫌一同串謀，使范家智在無合法權限或合理辯解下，接受順盈的非法回佣，即該公司在上述其中四份工程訂單所賺取利潤的某百分比，作為范家智在與其主事人的事務或業務有關的事上，優待或曾經優待順盈的誘因或報酬。

涉及的7份工程訂單分別涉款逾5.7萬元、2.4萬元及約4萬元的非法回佣。此外，二人涉嫌一同串謀，使范家智每月接受1萬元，據報范家智協助順盈取得上述定期合約，收取每月款項共5.5萬元；而范家智同樣涉嫌就該定期合約向黃文健索取非法回佣2.7萬元。

周五東裁答辯

二人被控兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條及《刑事罪行條例》第159A條。此外，范家智被控一項代理人索取利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(b)條，而黃文健則另被控兩項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(2)(b)。他們已獲廉署准予保釋，周五將於東區裁判法院答辯。