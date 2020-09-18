廉署起訴玩具商前僱員　涉企圖欺詐4,500元　偽稱支付服務供應商

廉政公署今日（18日）落案起訴玩具生產商僑雄國際控股有限公司一名前僱員，控告她涉嫌企圖欺詐該公司向她發還攝影服務費用4,500元，而攝影服務供應商是以1,500元承接該工作，即報稱多2倍費用。

廉政公署今日（18日）落案起訴玩具生產商僑雄國際控股有限公司一名前僱員，控告她涉嫌企圖欺詐該公司向她發還攝影服務費用。（資料圖片）

聘攝影服務 申報費多2倍

被告江麗珍（34歲），是僑雄國際前人力資源主任，被控一項企圖欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條。被告將於下周二（22日）在東區裁判法院答辯。

攝影服務供應商以1,500元承接工作

被告於案發時為僑雄國際的人力資源主任，負責籌備一個於2018年9月11日舉辦的公司活動，該活動需要攝影服務。一個攝影服務供應商同意以1,500元承接該工作。

控罪指被告涉嫌於2018年9月12日至10月3日期間，在其發還開支申請中向僑雄國際偽稱，兩筆合共4,500元的款項，已經支付予上述攝影服務供應商，意圖詐騙而企圖誘使僑雄批准申請，而導致她獲得利益，或僑雄國際蒙受不利。

據報該攝影服務供應商從來沒有收取上述款項4,500元，惟被告曾於2018年9月19日轉賬1,500元予該供應商的東主。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。僑雄國際在廉署調查案件期間提供全面協助。被告已獲廉署准予保釋，以待下周二應訊。