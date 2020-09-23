廉署控查冊公司前僱員　涉呃銀行稱已改名　私吞生意予自己公司

廉政公署今日（23日）落案起訴查冊公司Databank Research一名前僱員，控告他涉嫌欺詐，向一間銀行訛稱其僱主更改了公司名稱，從而轉移其僱主的生意予自己名為Databank Services的公司。被告已獲廉署准予保釋，將於星期五（25日）在沙田裁判法院答辯。

廉政公署今日（23日）落案起訴查冊公司Databank Research一名前僱員，控告他涉嫌欺詐，向一間銀行訛稱其僱主更改了公司名稱，再將生意轉移到自己名下公司。（資料圖片）

被告李善倫（43歲），錦沛（商業資料）公司（Databank Research Company）前銷售主任，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。被告於案發時為錦沛的銷售主任，該公司主要為本地持牌銀行包括交通銀行（香港）有限公司，提供與公司註冊處和商業登記署有關的查冊服務。被告於2018年6月獨自成立Databank Services，該公司亦從事查冊業務。

控罪指，被告涉嫌於2018年6月8日至10月4日期間，向交銀香港虛假地表示錦沛將改名為Databank Services及錦沛將更換新網站。被告涉嫌意圖詐騙而誘使交銀香港聘請Databank Services向其提供服務，而導致他獲得利益，或錦沛蒙受不利。被告向該銀行作出的虛假陳述，據報涉及服務費共逾3.2萬元。

錦沛及交銀香港在廉署調查案件期間提供全面協助。