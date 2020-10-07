塗污港鐵售票機兼管有彈弓 　青年被囚一年　需向港鐵賠1.5萬

去年9月3日有示威者在太子站一帶聚集，一名副學士畢業生涉在站內用噴漆塗污港鐵設施，其身上被搜出彈弓、金屬珠等。他早前承認刑事損壞、在公眾地方管有攻擊性武器等3罪，今（7日）在西九龍裁判法院聽取判刑。主任裁判官羅德泉指該段日子時常發生暴力事件，被告有計劃犯案，武器可造成很大的殺傷力，判處被告入獄一年，並向港鐵賠償逾1.5萬。

被告冼名才（22歲）承認刑事損壞、管有任何物品意圖摧毀或損壞財產，及在公眾地方管有攻擊性武器共3罪。控罪指，他於去年9月3日在太子站損壞港鐵的一部八達通查閱機、兩部八達通增值機及三部八達通售票機；保管一罐噴漆和一支金屬棍；以及管有攻擊性武器，即一個彈弓及50粒金屬顆粒。

辯方指被告為自己衝動犯案感到後悔

辯方求情指勞教中心報告顯示被告的體能不宜入勞教中心，背景報告則指被告知錯、為自己衝動犯案感到後悔，及願意賠償，並且希望服刑後繼續讀書。

裁判官判刑時指案情嚴重，被告帶備的物品反映他有預謀犯案。此外，去年該段日子幾乎每天都發生暴力事件，可謂「此起彼落」。不少響應號召的參與者均情緒激動，被告攜帶該些物品，一旦出現差池，後果將不堪設想；他身為成年人，必然知道潛在的危險及後果。裁判官續道，彈弓及50粒彈珠可造成很大殺傷力，如被告當時手持該些武器，會判處更嚴厲的刑罰。

裁判官指以非法行動回應社會不公義 非減刑理由

他形容案中有多人參與、有計劃地破壞市民日常使用的公眾設施，又明言即使被告認為社會出現不公義的情況，但以非法行動回應，並不會構成減刑理由。

法庭就首兩項控罪均以一年監禁作量刑起點，被告認罪獲減3分1刑期。由於被告願意賠償，法庭就刑事損壞罪再減刑1個月。至於在公眾地方管有攻擊性武器罪，則以一年半監禁作起點，被告認罪獲減3分1刑期。三項刑罰同期執行，被告須入獄一年。

案件編號：WKCC2158/2020