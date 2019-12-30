【2019回顧】港鐵老員工對車站遭毀感心痛：有不滿點解唔圍政總？

回顧2019年，《逃犯條例》修訂以及隨之而來的連串反修例事件，為香港帶來史無前例的衝擊，影響着每一名香港人。《香港01》於年終訪問不同人物，透過他們的故事，回顧過去一年的社會大事。 港鐵被捲入示威浪潮的暴風圈中，幾乎全部車站受到破壞、縱火，設施被毀未法趕及維修，亦因此一度全線停駛。在示威者眼中，港鐵是「黨鐵」，呼籲市民罷搭。 三名加入港鐵逾30年、從事不同崗位的「老行尊」對於港鐵被冠名「黨鐵」不以為意，「叫我哋黨鐵無所謂、你叫爛鐵都得！」惟眼見反修例風波持續半年，車站設施被破壞得「爛溶溶」感到心痛，更沮喪稱：「30幾年見證港鐵默默耕耘成為國際性企業，咁短時間設施被破壞晒，估唔到咁脆弱。」 （2019年回顧人物訪問系列之三）

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反修例風波中，港鐵捲入政治漩渦，多個車站設施被破壞及縱火。（資料圖片／羅君豪攝）

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關站飛站 港鐵成了「黨鐵」

反修例爭議持續半年仍未間斷，示威者中段起將矛頭指向港鐵。8月11日防暴警進入葵芳站及太古站捕捉示威者，在葵芳站射催淚彈，於太古站電梯噴胡椒噴劑，觸發示威者其後圍車站職員，要求交待；與此同時，內地官媒炮轟港鐵一直安排特別列車，在示威地點載「暴徒」離開。

到8月24日觀塘遊行前夕宣布，港鐵突公布以保護員工為由，暫停觀塘線七個車站運作。自此不時因應情況提早關站、飛站，被指聽是內地官方話。而列車停駛期間，港鐵曾安排特別列車接載警察，被示威者指淪為「政治工具」。港鐵從此被稱為「黨鐵」。

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作為港鐵資深員工，東鐵線羅湖站站務主任郭志強稱，不理解示威者為何要破壞車站設施，一度質疑「點解你唔圍政府總部？」（梁鵬威攝）

工會向管理層施壓 促使提早收車

作為港鐵的資深員工，東鐵線羅湖站站務主任郭志強為公司大感不公，認為示威者倒果為因。郭志強斥，早於7月港鐵多個車站設施已被破壞，更稱「警方都無能為力阻止破壞」，導致多個車站霎眼間淪為「廢墟」，反認為港鐵至8月底才大規模提早關站、飛站的決定實屬「太遲」。他透露，鐵路工會多次與公司開會並施加壓力，才令港鐵管理層決定提早收車，以免情況進一步惡化。

7月21日西鐵元朗站大批白衣人襲擊市民、8月31日警方進入太子站圍捕，再成港鐵「致命一擊」。示威者對港鐵的仇恨加深，破壞範圍日漸擴大，超過九成車站設施被破壞。從事港鐵30多年的車站維修技術員魯志薪認為，大眾對港鐵存有「美麗的誤會」，稱警方有權「凌駕」控制室，切勿將港鐵範圍當作「避難所」。他解釋，「運動最初期大眾誤以為入咗車站就安全，覺得警方唔會執法，其實佢哋根本可以要求列車停駛拉人，以前試過無數次。」

過去半年，車站維修技術員魯志薪的工作範圍首當其衝，頻繁修復破壞設施，無奈概嘆：「打爛完又再整、過幾日又再爛，真係唔知整嚟做咩。」（盧翊銘攝）

鐵路範圍設警區 警方節日期間設人流管制

郭志強亦指，港鐵屬公眾地方，倘有罪案發生警方有權執法，加上鐵路範圍設鐵路警區，過往發生緊急事故或節日期間須實施人流管制情況，均由警方負責處理，更透露港鐵職員與警察關係良好，「我哋一直互相尊重」。

8.31太子站有死人？ 車長：站內有命案 不可能噤聲

事件至今仍未平息，不合作運動、破壞港鐵的行為仍會零星出現。將軍澳線車長L君（化名）怒斥示威者「輸打贏要」，質疑示威者要求港鐵公開7.21及8.31的CCTV片段，「係咪公開咗就會認同（港鐵）？」他強調港鐵職員有良心，倘8.31太子站事件有命案發生，不可能視而不見。他又認為，種種破壞原因只是示威者的藉口，只是純粹宣洩不滿，並達至全民罷工。

L君續指，工作期間曾被多名黑衣人恐嚇及拍打車廂門，要求交代提早收車原因；列車車門多次被阻礙、將軍澳站多次被擲汽油彈，自己及同事在站內只能爭相躲避，形容員工變為「代罪羔羊」，同時又呼籲示威者列車行駛期間，切勿拉動緊急制或在路軌投擲雜物，否則列車駛經隧道「出軌」，後果及傷亡人數將會不堪設想。

將軍澳線車長L君（化名）分享，工作期間曾被多名黑衣人恐嚇及拍打車廂門，要求交代提早收車原因。（黃寶瑩攝）

維修工作魯志薪：整完又再被打爛 唔知整嚟做乜

魯志薪日常負責港島線銅鑼灣站至柴灣站的維修工作，過去半年爆發示威衝突，他的工作範圍首當其衝。魯志薪稱，隨着破壞次數愈趨頻密，後備零件供應緊絀，須拆卸機件取箇中零件，甚至將四部被破壞的閘機拼湊成一部。

魯志薪無奈慨嘆：「打爛完又再整、過幾日又再爛，真係唔知整嚟做咩。」直至10月初，部分設施已無後備零件更換，「無曬零件，緊急維修都做唔到啦。」唯有將被破壞的設施暫以膠紙裹封，待新的零件運抵港再展開新一輪復修工作。

郭志強補充，示威者大可上街示威，破壞鐵路系統、無理指罵港鐵員工、以及阻礙車門運作，只會令基層市民「手停口停」一同受苦。他怒斥說：「不滿政府點解唔圍政府總部？你以為港鐵唔想加密班次？」

↓↓反修例風波持續逾半年↓↓

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前所未見的「人為風暴」 比山竹更具破壞性

郭志強形容過去半年是他入職32年來，前所未見的「人為風暴」，即使過往出現9號、10號風球，甚至是去年「山竹」襲港，港鐵亦未曾全線停駛，仍可安排接駁巴士接載乘客。他見證港鐵多年來默默耕耘成為國際性企業，卻在霎眼間目睹眾多車站設施遭破壞，半年來多條鐵路線不時癱瘓、停駛，為此感到心痛。

三位港鐵資深員工回顧過去半年工作，均口徑一致稱「好辛苦」，形容港鐵是示威者與當權者的磨心，再三強調港鐵僅是提供交通服務的營辦商，承認近年港鐵系統出現老化、故障頻生有改善空間，但屢次被示威者大肆攻擊，卻是十分無辜。對於作為「黨鐵」的其中一員，他們卻對稱號毫不介意，更笑指「無咩所謂，你叫爛鐵都得」。