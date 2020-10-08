觀塘碼頭每隔個半月「洗太平地」　團體籲改善露宿者居住政策

運輸署及食環署原定於今日（8日）早上封閉觀塘公眾碼頭清場，並安排人員清潔環境。有關注露宿者團體表示，近日本港天氣轉涼，政府「洗太平地」行動，勢令露宿者生活變得狼狽及無所適從，呼籲政府當局暫緩行動。 好鄰舍北區教會基層關懷部發言人指，最近天文台發出九號風球及黑色暴雨的惡劣天氣下，政府未有開放社區庇護中心，民政署卻推卸責任指由社會福利署負責，露宿者權益被忽視。觀塘區區議員梁翊婷指，興建過渡性的組合屋，不必改變土地用途，是改善房屋不足問題的解決方法。

政府每隔個半月到觀塘碼頭「洗太平地」一次

支持露宿街友行動組召集人馮炳德表示，觀塘碼頭為一眾街友的聚腳處，很少打擾到其他碼頭使用者。但近年政府人員「清洗太平地」的次數變得頻繁，由半年一次變為每個半月一次，露宿者每次搬遷至重建需時約一周。而最近天氣轉涼，清拆行動會令他們生活狼狽、無所適從。

他指，明白露宿者佔用公共空間確有不當，但在本港現行房屋政策下，申請宿舍需通過冗長審批程序，呼籲當局延遲計劃。

馮建議，在露宿者解決居住問題前，可尋找民間資源為露宿者改善環境，如運用玻璃纖維板，或設置太陽能板供電，以充電式光管臨時照明，方便每次拆卸及重置，讓露宿者生活更有尊嚴。

庇護中心於黑雨及颱風下停開

好鄰舍北區教會基層關懷部社工譚小姐指，最近九號風球及黑色暴雨下，露宿者在暴雨中到達社區庇護中心門口，才得知未有開放。雖曾致電民政署查詢原因，但當局將責任推向社會福利署。

「露宿者只係想好好過日子」，譚指，街友往往投訴無門，輪候公屋亦遙不可及，觀塘區面積70呎劏房單位的房租市價約3,600元，未計業主另收水電費，露宿者無法承擔，僅希望可暫緩行動。

觀塘區議員梁翊婷表示，增建組合屋是改善房屋供應不足的方法，如使用發展商捐地，或發展前的空地，興建過渡組合屋，同時亦不必改變土地用途。她指，將會放上區議會議程，與房屋事務委員會相討。

成功暫緩行動至下周一

當局原訂今早於觀塘碼頭清場，「支持露宿街友行動組」表示，成功爭取政府暫緩行動，讓露宿者有足夠時間，搬運家當至附近閒置土地，食環署延至下周一清洗該處。