新冠肺炎│社區會堂開放作飯堂　社協批「大細超」忽視無家者需要

新冠肺炎第三波疫情持續，隨着政府日前宣佈實施七天的全日禁堂食令，不少市民被逼在街上進食，引起民憤，政府遂於昨晚（29日）宣佈今日（30日）在午飯及晚飯時間開放19個社區會堂，供有需要人士入內用膳，至今早又宣佈明日（31日）重啟早午市堂食。在深水埗一帶露宿的人士對政策感到不解，「民政署之前為了避免人群聚集，暫停開放避暑中心；如果喺社區會堂度食飯唔會中招，咁幾千人入去都得啦」。 香港社區協會組織幹事批評目前疫情肆虐，民政署早前卻表示臨時庇護中心只限於八號或以上風球、寒冷或酷熱天氣警告等極端天氣情況下，才為無家可歸的人士提供臨時棲身之所，是忽視無家者的需要，「既然政府可以因為民情洶湧而開放社區會堂做飯堂，咁點解唔因為無家者需要而開放臨時收容中心？」

38歲的阿權患有白內障及皮膚病，多流連於深水埗的麥當勞，惟疫情下政府推出多項防疫措施，令他流離失所。（陳康智攝）

38歲的阿權多流連於深水埗福華街的麥當勞，算是「麥難民」一員。由於他患有白內障及皮膚問題，即使在深水埗區以1,900元租下了約40呎的地方，亦無法長時間在焗促擠逼的空間生活，故該處只能當「貨倉」。「本身我從事倉務工作，但之前對眼唔好，睇唔到嘢，瞓麥當勞嘅話，附近有人，甚至有人送埋餐，會安全啲，亦通爽啲，皮膚冇咁唔舒服」，可是，本港疫情反覆，政府早前實施禁晚市堂食，康文署的公園又圍上封條，商場亦沒有空間讓無家者坐下休息，令他再次流離失所，「我全日企喺度都好辛苦，疫症下咩都要停，我哋何去何從呢？」

無家者：細菌唔會揀時間同地方進攻

昨日是禁全日堂食的第一天，不少市民被逼在街上用膳，情況狼狽，政府遂於晚上宣佈翌日起開放19個社區會堂，供有需要人士入內進食。阿權對於政府朝令夕改的政策感到不解，「細菌唔會揀時間同地方進攻，民政署之前為了避免人群聚集，暫停開放避暑中心；如果喺社區會堂度食飯唔會中招，咁幾千人入去都得啦」。他認為做好清潔與防疫措施，比在何處進食更重要，「咁快又宣佈有返堂食，係咪因為個政策瀨咗嘢呢？」阿權甚至替食肆負責人感到擔憂，「之前佢哋諗住做外賣，可能唔使咁多人返工，依家政府係咪負責？」

民政事務總署於今年3月28日指，根據現行機制，署方只限於在八號或以上熱帶氣旋警告、山泥傾瀉、紅色或黑色暴雨警告信號、寒冷或酷熱天氣警告生效期間，或大型火災期間，開放臨時庇護中心，為暫時無家可歸的人士提供臨時棲身之所。每逢天文台於下午4時半前懸掛酷熱天氣警告，民政署便會於晚上10時30分至翌日早上8時開放臨時避暑中心。

社協：社區會堂空間大 可保持安全距離

香港社區協會組織幹事吳衞東指，政府呼籲市民多留家吃飯抗疫，卻無視無家者的需要，「你可以返屋企食，呢度咪無家者嘅屋企囉！」他批評勞福局及民政及事務局多年來互相卸責，令本港一直沒有無家者政策，「2月時我哋已去信民政事務局，問非常時期下可唔可以酌情處理，開放臨時收容中心，但佢哋回覆話因為無政策，所以只可以喺打風、酷熱同寒冷警告下先可以開放」。惟這兩天政府又因推行全日禁堂食致民情洶湧，決定開放社區會堂予有需要人士入內用膳，屬「大細超」之舉，「既然政府可以因為民情洶湧而開放社區會堂做飯堂，咁點解唔因為無家者需要而開放臨時收容中心？」他認為社區會堂的空間較大，人與人之間可保持安全的距離，無家者亦可有地方吃飯及洗手，更能防止疫情於社區爆發。

民政事務總署回覆查詢時表示，明日（31日）會繼續由上午11時至下午3時，開啟位於全港18區的19間社區會堂/社區中心予有需要的市民食用自攜午膳，又指今日有超過500名市民使用此服務。