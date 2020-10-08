12港人潛逃｜文件揭警指示派機上空盤旋　家屬到飛行服務隊抗議　

12名港人涉嫌坐快艇偷渡，被內地當局截獲拘捕。有報道指本港政府飛行服務隊，曾在事發當日出動，更在事發位置一帶上空盤旋。部份家屬今日下午到赤鱲角政府飛行服務隊總部抗議，要求當局公開事發期間偵察紀錄。黃之鋒稱，接獲消息人士提供一份內部文件，顯示飛行服務隊當日是執行警方指示出勤，屬警方行動。有家屬表示，港人犯法應由港方執法，質疑港方設局配合內地拘捕，警方在事件中絕非「無角色」。 《香港01》正就事件，分別向保安局、警務處及政府飛行服務隊查詢。

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聲援涉事港人的黃之鋒稱，獲消息人士提供飛行服務隊8月23日的內部飛行紀錄，顯示當日定翼機的行動時間，為事發當凌晨約4時10分至早上約8時45分，而飛行程序標示屬「P-OPS」，意思為「警方行動（Police Operations）」。

黃指出，該段時間出動定翼機出勤令人生疑，因定翼機隊員已在8月22日晚上約10時下班，並無當值隊員。一般而言，如支援警方反走私和阻截非法入境者，飛行服務隊則會使用直升機執行任務，而當日凌晨亦有直升機隊員當值，但與警方溝通後，最終派出定翼機Challenger 605執勤，故該飛行任務很大機會是接獲警方緊急召喚。黃又引述消息人士透露，該款定翼機裝有紅外線鏡頭，可進行黑夜監視。

約30名軍裝警拉起封鎖線指他們違反限聚令並發出告票。（余俊亮攝）

黃之鋒續稱，根據取得當日參與行動的機組人員名單，自從有涉及飛行服務隊報道後，政府電話簿已將整個行動組（Operations Unit）職員聯絡資料全部刪除。據其獲得的名單，當晚執勤的涉及5名機組人員，包括3名高級機師、1名二級機師及1名三級空勤主任。

涉事港人家屬︰質疑事件是中港執法部門合作

涉事港人家屬質疑，12名港人乘坐快艇時，警方早已掌握情報，並主動策劃空中監視行動追蹤，絕非「無角色」。有份到場抗議的家屬黃太太認為，種種跡象顯示「有另一隻眼監視他們（12人）。」，並質疑事件是中港執法部門合作，等待一行人進入內地海域後，交由內地海警拘捕港人。黃太太表示，她每天都堅持致電聯絡深圳鹽田派出所，惟家屬委聘的律師，仍未能接觸到12人。

抗議人士要求政府飛行服務隊及警方盡快向公眾交代，8月23日定翼機行動任務性質、偵察紀錄、文件、圖像和雷達資料，以及交代警方有否派員登上定翼機在空中監視，立即釋放12人。

今日抗議行動有部份家屬參與，協助他們的立法會議員朱凱廸等亦有在場。（余俊亮攝）

今日抗議活動有部份涉事港人家屬參與，立法會議員朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉、鄒家成亦有到場聲援。抗議活動期間，有多架警車在附近巡邏，及有多名軍裝警員戒備。

警指抗議人士違限聚令票控

有機管局人員曾向朱凱廸指，抗議活動涉違反《機管局條例》中，不得展示任何宣傳品的相關規定，抗議人士以有關展示牌為新聞材料為由作交涉。警方隨後介入，約30名警員拉起封鎖線，指參與抗議人士違返限聚令，並發出告票。

《蘋果日報》報道指，政府飛行服務隊曾在8月23日即12名港人懷疑偷渡離港當日出動，一輛定翼機凌晨在他們登船的西貢布袋澳上空盤旋，並在快艇航線附近上空飛行疑似偵察及追蹤，質疑本港有份通知內地追截。另一輛獵豹直升機曾在12名港人被內地海警拘捕後，飛往涉事地點低飛觀察。

行政長官林鄭月娥昨日回應指，坊間一直有許多錯誤指控，不會評論行動細節，重申警方在該案件沒有任何角色。