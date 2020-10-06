12港人潛逃｜被質疑港府早知悉　林鄭批抹黑政府　重申警方無角色

《蘋果》報道時指，隸屬保安局的飛行服務隊一架定翼機在12港人被截當天的清晨出動，由早上4時30分起在西貢布袋澳上空盤旋達3小時，至7時半飛往東南面海域，時間、地點與12港人被截脗合，港府被質疑早已知悉12港人潛逃，並配合中國海警執法。 特首林鄭月娥批評，極小數人不放棄任何機會抹黑政府、攻擊警察、捏造事實，強調警方在12港人被捕的案件中沒有任何角色，重申不會評論警方的實體行動細節。

林鄭月娥批評，極小數人不放棄任何機會抹黑政府、攻擊警察、捏造事實，強調警方在12港人被捕的案件中沒有任何角色，重申不會評論警方的實體行動細節。（盧翊銘攝）

林鄭月娥表示，12名港人在香港違反嚴重罪行，包括襲擊警員、持有爆炸品、製作炸藥等罪行，他們本應留在香港接受司法系統的審訊，但他們選擇潛逃，並在另一個司法管轄區違反另一罪行，因此他們需在另一管轄區面對法律後果。

林鄭批評，極小數人不放棄任何機會抹黑政府、攻擊警察、捏造事實，強調警方在12港人被捕的案件中沒有任何角色，不會評論警方的實體行動細節。

林鄭續指，不只12港人事件，在過去一段時間，社會出現各種錯誤指控、訊息、理解和錯誤的新聞（wrong news），令香港社會不能「向前走（move on）」，認為這對香港社會不健康，又希望香港人能夠看清楚事實的真相。

▼12被捕港人家屬記者會及報警情況▼