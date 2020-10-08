12港人潛逃｜家屬到飛行服務隊總部抗議　警方拉封鎖線指違限聚令

12名港人涉嫌坐快艇偷渡，被內地當局截獲拘捕。有報道指本港政府飛行服務隊曾在當日出動盤旋，部份家屬今日下午到赤鱲角的政府飛行服務隊總部抗議，要求公關有關出勤紀錄。 在抗議行動前，有機管局人員向朱凱廸指，有關活動違反機管局條例，不得展示任何宣傳品，最後同意有關展示牌為新聞材料。其後警方介入，指現場抗議人士違返限聚令，並拉起封鎖線調查。現場警方指向朱凱廸警告，如不遵守可以控告他阻差辦公。

被捕12名港人的部份家屬今日下午到赤鱲角的政府飛行服務隊總部抗議。（余俊亮攝）

《蘋果日報》日前報道，政府飛行服務隊曾在8月23日、即12名港人懷疑偷渡離港當日出動，當時一輛定翼機凌晨在西貢布袋澳上空盤旋，並在快艇航線附近上空飛行疑似偵察及追蹤，質疑本港有份通知內地追截。另一輛獵豹直升機曾在12名港人被內地海警拘捕後，飛往涉事地點低飛觀察。

行政長官林鄭月娥昨日回應指，坊間一直有許多錯誤指控，不會評論行動細節，重申警方在該案件沒有任何角色。

被捕12名港人的部份家屬今日下午到赤鱲角的政府飛行服務隊總部抗議。（余俊亮攝）