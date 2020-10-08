馬鞍山火人案｜涉現場講粗口夫婦　擾亂秩序罪脫　律政司提上訴

馬鞍山港鐵站去年11月11日發生火燒人事件，一名地盤工追截黑衣示威者時，在天橋與群眾爭執，被潑燃料及點火，皮膚4成燒傷。一對夫婦被指在場以粗口指罵事主，同被控在公眾地方擾亂秩序罪，受審後被判無罪。律政司今（8日）回覆查詢時表示，已就裁決提出上訴。

女被告陳海雲（33歲）及男被告鄺耀文（39歲），原被控當日在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋公眾地方，作出喧嘩或擾亂公眾秩序行為。

裁判官林希維早前裁決前表明，案件是法律問題而非政治問題，不希望法庭的判決會引起政治爭端。他認為兩名被告的行為只想令事主無面目地敗走，沒有傷害對方的意圖，又指出事主對罵他人，粗鄙程度不相伯仲，沒證據顯示二人的行為引起事主其後被縱火，故裁定罪名不成立。

涉案裁決被投訴不是基於事實

司法機構今指，由今年七月開始，如任何案件出現大量關於法官行為而內容相同或類似的投訴，投訴法官行為秘書處會在司法機構網頁公布投訴的要點、調查結果及所涉考慮因素。根據司法機構網頁，本案為其中一宗被投訴的案件，相關投訴指裁判官就案件的判決不是基於事實，存有偏見。因相關法庭程序尚未完結，司法機構稍後會作出回應。

律政司今回覆查詢時則指，已根據《裁判官條例》第105條，以案件呈述的方式提出上訴。由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件作進一步評論。

案件編號：ESCC2586/2019