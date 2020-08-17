馬鞍山火人案｜兩被告言行未見傷害意圖裁脫罪　自招嫌疑不獲訟費

馬鞍山港鐵站去年11月11日發生火燒人事件，一名地盤工在追截黑衣示威者時，在天橋與群眾爭執，之後被人潑燃料及點火，地盤工被燒至皮膚有4成燒傷。當時一對中年夫婦在現場以粗口指罵事主，被警方落案控告一項在公眾地方擾亂秩序罪，案件今在東區裁判法院裁決。裁判官林希雄認為夫婦二人的行為只想令事主無面目地敗走，沒有傷害對方的意圖，又指出事主對罵他人，粗鄙程度不相伯仲，沒證據顯示二人的行為引起事主其後被縱火，故裁定二人罪名不成立。辯方有提出訟費申請，控方指二人自招嫌疑，林官同意，不批准辯方獲訟費。

女被告陳海雲（33歲）和男被告鄺耀文（39歲），二人早前不認罪，控罪指他們在馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋公眾地方，作出喧嘩或擾亂公眾秩序行為。

官強調本案非政治問題

裁判官林希維宣讀裁決前表明，本案是法律問題而非政治問題，不希望法庭的判決，會引起政治爭端。林官認為本案關鍵在於判斷兩名被告是否有意圖破壞社會安寧。

女被告陳海雲和男被告鄺耀文在傘陣掩護下離開。(周芷晴攝)

現場雜聲群起有人穿插

根據事主X供稱，他無法辨認是否女被告說「走啦！返大灣區！」，而男被告則被指說「中國人，走啦！」及爆粗回罵。林官指，當時現場雜聲群起，有人穿插，說話不連貫，雖有現場女聲與女被告相似，但男被告的說話語速又難以比較，故不考慮控方指控的其他粗言穢語，只考慮上述句子，以判斷是否構成有意圖破壞社會安寧。

被告說話極不友善卻未暗示傷人

林官裁定兩名被告的行為屬於喧嘩，擾亂社會秩序，但林官認為，被告「極不友善的說話，目的在於令事主X面目無光地敗走」，沒有明示或暗示傷害。

點火事件屬意料之外

林官指，即使被告指罵事主後，發生社會不安寧事件，亦即影片所見，有人從一堆黑衣人中突然閃出，向事主潑燃料，但不可以據此結果，從而反證前因，即被告行為必然導致人身傷害；且控方證人均曾供稱，點火事件屬意料之外，故對是否因黑衣人言語而導致被點火，存有極大保留。

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現場無人阻事主離開

林官引述事主X盤問下供稱，他因兩名被告的行為感害怕及生氣，又害怕在地鐵站內的黑衣人，因此留下在天橋現場。林官反指，影片顯示其時沒有人阻止事主離去，事主自行折返，與群眾互罵，直指事主只是「不忿氣」，其言語的粗鄙程度，與現場其他群眾不相伯仲、有過之而無不及。

裁判官林希雄認為兩名被告當時的行為，只想令事主無面目地敗走，沒有傷害事主的意圖，故裁定兩人的罪名不成立。

事主稱當時遭20人包圍指罵

事主X早前獲法庭頒下匿名令，他於聆訊供稱當日在港鐵馬鞍山站，發現一批黑衣人用鎚仔破壞站內設施，遂喝罵他們，並追趕他們至馬鞍山公園連接馬鞍山廣場的行人天橋時，惟在天橋上遭約20人包圍，並被多人指罵，他亦有用粗口還擊，期間有人從後伸手向他淋潑液體，之後他的身體着火。事主作供時直言，未能確認兩名被告是否粗口罵他的人。

案件編號：ESCC2586/2019